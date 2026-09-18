Donald Trump veta de la Casa Blanca a medios CNN, MSNOW y Politico por supuesta "cobertura de noticias falsas"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes el veto inmediato al acceso a la Casa Blanca de las cadenas CNN y MSNBC y del medio digital Politico, a los que acusó de difundir noticias falsas. El mandatario advirtió que otros medios de comunicación podrían ser incluidos en la medida, adoptada a pocas semanas de las elecciones legislativas.

El presidente no precisó qué publicaciones o coberturas motivaron la decisión.

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"¡Los medios de comunicación no deberían poder escribir o informar constantemente FICCIONES y MENTIRAS cuando cubren al presidente de los Estados Unidos, la Administración Trump o los Estados Unidos de América!", acusó el mandatario.

Por su parte, CNN rechazó el anuncio y defendió su labor periodística. La cadena afirmó que su cobertura es justa y precisa y señaló que una prohibición de acceso constituiría un ataque ilegal contra ese derecho fundamental protegido constitucionalmente.

Trump plantea una inesperada decisión

El anuncio provocó sorpresa entre los periodistas que se encontraban trabajando en la Casa Blanca, incluidos profesionales de los medios afectados. Horas después, el líder republicano volvió a cuestionar a la prensa durante un acto en el Despacho Oval y defendió su decisión: “Creo que alguien tiene derecho a mantenerlos alejados si escriben historias falsas todo el tiempo”.

La medida se suma a otros enfrentamientos entre Trump y prensa durante sus dos mandatos. En el actual periodo presidencial, la Casa Blanca restringió el acceso de Associated Press (AP) a algunos actos después de que la agencia mantuviera el uso de Golfo de México en lugar de Golfo de América, denominación impulsada por el mandatario.

Durante su primer mandato, también retiró temporalmente el acceso al periodista de CNN Jim Acosta, aunque posteriormente la justicia ordenó restituirlo. El presidente ha presentado además demandas contra medios como 'The New York Times' y 'The Wall Street Journal'.

Ante el nuevo panorama, Bruce Brown, presidente del Comité de Reporteros por la Libertad de Prensa, afirmó que la prohibición, si llega a aplicarse, sería sencillamente inconstitucional y sería anulada por la justicia.