Un enorme bloque de hielo de 76,4 km² se separó a inicios de agosto de la plataforma del glaciar Petermann, en el noroeste de Groenlandia. El fragmento, de superficie similar a la isla de Saint Thomas, en las Islas Vírgenes de Estados Unidos, constituye el mayor desprendimiento de esta plataforma desde 2012 y el más grande registrado en un glaciar del Ártico desde 2020.

El episodio llamó la atención de los científicos por una razón particular: el hielo no se desprendió por las grietas que el equipo seguía con mayor atención. Adam Garbo, estudiante de doctorado de la Universidad de Ottawa, detectó la separación el 4 de agosto a partir de imágenes del satélite Sentinel-1 de la Agencia Espacial Europea (ESA). Tras salir del fiordo Petermann, el bloque avanzó hacia el estrecho de Nares y después chocó contra una pequeña isla rocosa sin partirse.

Una fractura provocó el desprendimiento del bloque de hielo

Los investigadores vigilaban el glaciar porque varias grietas importantes parecían atravesar la lengua de hielo y podían provocar nuevos desprendimientos. Sin embargo, la ruptura ocurrió en una fractura distinta, que hasta entonces había recibido menos atención. Esto produjo un bloque menor que el previsto por el equipo.

"Lo que nos sorprendió fue que el desprendimiento ocurrió debido a una fractura diferente, lo que dio como resultado una isla de hielo más pequeña de lo que habíamos previsto inicialmente", explicó Garbo.

Las grietas que el equipo observaba no desaparecieron. Según los investigadores, dos de ellas todavía podrían liberar bloques de aproximadamente 94 y 84 km², aunque no existe certeza sobre cuándo ocurrirá. El desprendimiento de icebergs durante el verano forma parte del comportamiento habitual de las grandes plataformas de hielo de Groenlandia.

El iceberg chocó contra una isla y continuó su recorrido por el Ártico

Después de separarse, el bloque avanzó por el fiordo Petermann a una velocidad cercana a 3 km/día, según el glaciólogo Mauri Pelto, del Nichols College, quien siguió su trayectoria mediante imágenes Landsat de la NASA y el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El iceberg llegó hasta Joe Island, un pequeño afloramiento rocoso situado en la salida del fiordo. En 2010, otro bloque procedente del mismo glaciar golpeó ese lugar y se partió en dos. Esta vez ocurrió algo distinto: el fragmento, con un espesor estimado inferior a 150 metros, resistió el impacto sin una fragmentación mayor.

Garbo señaló que el equipo observó con atención el encuentro y quedó impresionado por el hecho de que sobreviviera a la interacción sin fragmentarse aún más. Después del choque, las imágenes satelitales mostraron un cambio de orientación hacia el suroeste y su entrada al estrecho de Nares. Las mareas, las corrientes y el deshielo debilitarán el bloque hasta dividirlo en fragmentos menores, algunos capaces de recorrer grandes distancias por el Ártico.