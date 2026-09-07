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Reconocida marca de autos reconvierte una de sus plantas en Alemania en un centro de producción de sistemas de defensa

La nueva fase incluye una alianza con la empresa israelí Rafael Advanced Defense Systems, enfocada en garantizar la producción de tecnología de defensa en Alemania.

La planta busca aprovechar la experiencia laboral para integrarse en la producción de tecnología de defensa. Foto: Composición LR.
La planta busca aprovechar la experiencia laboral para integrarse en la producción de tecnología de defensa. Foto: Composición LR.
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Volkswagen reconvertirá su fábrica de Osnabrück, en Baja Sajonia, en un centro dedicado a la producción de sistemas y componentes de defensa aérea para Alemania y Europa.

El cambio se producirá después de que la compañía decidiera poner fin a la fabricación de vehículos en esas instalaciones durante el verano de 2027. En lugar de cerrar la planta, la marca automotriz acordó avanzar hacia una nueva estructura que permita mantener buena parte de su actividad industrial.

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El proyecto contempla que Aurelius Capital se convierta en accionista mayoritario de Volkswagen Osnabrück GmbH, mientras que el estado federado de Baja Sajonia tendrá una participación minoritaria. La operación todavía no constituye una venta definitiva. El acuerdo requiere definir aspectos económicos y organizativos, además de obtener las autorizaciones regulatorias correspondientes.

La transformación busca aprovechar la infraestructura y la experiencia de los trabajadores de Osnabrück para incorporarlos a la fabricación de tecnología vinculada con la defensa.

Según el comité de empresa, cerca de 1.400 de los 1.800 trabajadores actuales podrían encontrar continuidad laboral bajo la nueva estructura, aproximadamente tres cuartas partes de la plantilla. "Con el acuerdo de hoy, damos un paso importante para abrir un nuevo futuro industrial para estas instalaciones", afirmó el director ejecutivo de Volkswagen, Oliver Blume.

La compañía también prevé acompañar el proceso de transición y aportar sus conocimientos en desarrollo, industrialización e infraestructura existente.

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Una empresa israelí será uno de los socios del nuevo proyecto

El primer proyecto planteado para la nueva etapa de la fábrica contempla una alianza con Rafael Advanced Defense Systems, empresa israelí especializada en sistemas de defensa aérea.

"Hoy establecemos una alianza industrial a largo plazo con nuestros socios alemanes con el objetivo de garantizar que la tecnología se produzca íntegramente en Alemania para proteger a Alemania y a Europa", declaró el director ejecutivo de Rafael, Joav Tourgeman.

La compañía israelí es conocida principalmente por su participación en el sistema Cúpula de Hierro, utilizado para interceptar misiles, drones y otros objetivos aéreos. También desarrolla tecnologías como Iron Beam y sistemas de protección para vehículos militares.

El cambio supone el final de una larga etapa de fabricación automotriz en Osnabrück. La planta tiene más de 125 años de historia industrial y sus orígenes están relacionados con Karmann, fabricante especializado en carrocerías, descapotables y coupés.

Tras la quiebra de Karmann en 2009, Volkswagen asumió el control de buena parte de las instalaciones y mantuvo allí una producción especializada. Actualmente, el T-Roc Cabriolet es el modelo que se fabrica en la planta. Su producción terminará antes de que comience la nueva etapa industrial.

La decisión se conoce mientras Volkswagen ejecuta una profunda reestructuración para reducir costes y afrontar la debilidad del mercado automotor, el aumento de los costes y la competencia de fabricantes chinos de autos eléctricos.

El grupo anunció un plan que contempla unos 100.000 recortes de puestos de trabajo antes de finalizar la década, en la mayor reestructuración de su historia.

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