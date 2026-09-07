Susan Sarandon es excluida en Hollywood por su apoyo a Palestina

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La actriz estadounidense Susan Sarandon dijo este domingo que todavía le siguen negando papeles en Hollywood por sus posiciones críticas sobre Israel y la guerra en Gaza.

La estrella de Thelma & Louise tuvo que dejar su agencia UTA en noviembre de 2023 a raíz de unos polémicos comentarios en un mitin propalestino que posteriormente dijo lamentar.

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“Hace poco me volvieron a quitar papeles, porque hay agencias que dicen a la gente que no me contrate. Pero así es la estructura de poder”, dijo la intérprete en Venecia, en la presentación de The echo chamber, en competición.

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“Creo que ha habido cambios en términos de comprensión de la situación en la opinión pública, pero siguen existiendo posiciones muy arraigadas en mi sector, defendidas por sionistas, que no han suavizado sus ideas sobre mí”, afirmó la actriz de 79 años. “Pero tengo a mi familia, tengo a los míos, y todo está bien”, aseguró durante una rueda de prensa, entre aplausos.

Pese a esta situación, la actriz afirmó que el “relato” sobre el conflicto en Gaza y el apoyo de Estados Unidos a Israel había “cambiado” por completo. “La gente está al tanto de muchas cosas ahora”, advirtió, en referencia especialmente al apoyo financiero y militar de Estados Unidos a Israel.

La actriz, una de las grandes figuras de Hollywood, forma parte de las voces más comprometidas de la industria del cine en Estados Unidos que critica la guerra en Gaza, junto a Mark Ruffalo, Richard Gere y Joaquin Phoenix.

El festival centra su atención en los corresponsales de guerra

La película del director palestino Ahmed Hassouna es una de las varias que se presentan este año en el Festival de Cine de Venecia y que tratan sobre el periodismo, ya sea sobre los altos riesgos a los que se enfrentan los corresponsales de guerra o sobre los métodos moralmente ambiguos que utilizan ciertos medios para conseguir espectadores.

Ciudadano Osama, elegida como la candidata palestina para competir por el premio a la mejor película extranjera en los Premios Óscar de 2027, expone la vida de un periodista palestino “que sufre como cualquier otra persona” en Gaza, según declaró su director, Hassouna.

“Un periodista no es una cámara sin alma; es un hombre que lucha por encontrar agua, que se esfuerza por conseguir comida y que se preocupa constantemente por cómo encontrar leche para su bebé recién nacido o cómo alimentar a su esposa para que pueda amamantar a su hijo”, escribió Hassouna en las notas de la película.

El documental capta con fuerza el paisaje apocalíptico de la ciudad de Gaza, con sus calles reducidas a escombros y barras de hierro retorcidas, y el enorme sentimiento de responsabilidad que recae sobre los pocos periodistas que quedan sobre el terreno.

Ciudadano Osama narra el asesinato del periodista de Al-Jazeera Ismail al-Ghoul en un ataque aéreo israelí en julio de 2024, un incidente que fue condenado internacionalmente.

En una temporada del festival de Venecia marcada por la política, los conflictos ocupan un lugar destacado, con películas que abordan temas como la guerra de Vietnam, Chile antes del golpe militar de Pinochet, Gaza y Cisjordania.

La próxima semana se espera con gran expectación el estreno de NAZA, un documental de los ganadores del Oscar Yuval Abraham y Rachel Szor sobre el asesinato de civiles por parte del ejército israelí en Gaza.