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Sociedad

Corte de agua en Lima este 8 y 9 de septiembre, según Sedapal: revisa horarios y distritos afectados hasta por 16 horas

El servicio será restringido en varios distritos de la capital mientras se realizan trabajos de mantenimiento. La entidad recomienda a la población adoptar medidas anticipadas para mitigar el impacto de la interrupción.

Corte de agua en Lima Metropolitana
Corte de agua en Lima Metropolitana | Composición LR / Andina
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Resumen
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El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó sobre un nuevo corte del suministro programado para el martes 8 y miércoles 9 de septiembre en la capital. Las interrupciones afectarán varios distritos y zonas en diferentes horarios, y alcanzarán en algunos casos una suspensión de hasta 16 horas.

Según la entidad, durante este periodo se realizarán trabajos de mantenimiento, limpieza y otras actividades con el objetivo de seguir brindando un servicio de calidad. Asimismo, recomendó a los usuarios adoptar medidas preventivas, como el almacenamiento anticipado del recurso hídrico en recipientes limpios, para reducir el impacto de la medida.

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Martes 8 de septiembre

Chorrillos

Zonas afectadas: A.H. Víctor Raúl Haya de la Torre, A.H. 1 de mayo, A.H. Los Sauces, A.H. 26 de setiembre, A.H. César Vallejo, A.H. Colinas de Villa, A.H. Alicia de Valdivia, A.H. Héroes del Pacífico, A.H. Integración, A.H. Las Lomas de Caledonia, A.H. Luis Felipe de Las Casas, A.H. Nueva Caledonia, A.H. Nueva Caledonia II, A.H. Nueva Granada, A.H. San Genaro, A.H. San Genaro II etapa, A.H. Señor de los Milagros, A.H. Villa del Mar, A.H. Virgen del Morro Solar, Asoc. San Pedro, Coop.Viña de Ate, Urb. Los Sauces.

Sectores: Sector 97

  • Motivo: Limpieza y desinfección de reservorio
  • Horario: 5.00 a. m. - 9.00 p. m.

Ate

Zonas afectadas: Asoc. Las Viñas de San Juan Mzs. A1, B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1, I1, J1, K1, L1, M1, N1, Ñ1, O1 Mzs. Z, Y, X

Sectores: Sector 178

  • Motivo: Limpieza de reservorio
  • Horario: 8.00 a. m. - 8.00 p. m.

Zonas afectadas: Asoc. Niño Jesús de Santa Clara I, II y III etapa, APV San Remo de Santa Clara, Asoc. 30 de Agosto, Asoc. Las Brisas de Santa Clara, Asoc. 5 Estrellas, Asoc. 6 de Diciembre, Asoc. La Estancia de Santa Clara, Asoc. Santa Clara, Urb. Centro Poblado Santa Clara, Urb. Los Cedros de Santa Clara, PV Santa María, Urb. Ex Fundo La Estrella, Urb. San Alfonso de Santa Clara.

Sectores: Sector 159

  • Motivo: Limpieza de reservorio
  • Horario: 2.00 p. m. - 11.50 p. m.

San Juan de Lurigancho

Zonas afectadas: Agru. Las Lomas de 27 de Marzo, A.H. Siglo XXI, Agru. Buena Vista - 27 Marzo II etapa, Agru. 27 Marzo II etapa Ampliación, A.H. Villa Solidaridad, Agru. 27 de Marzo III etapa Ampliación, Asoc. Viv. Paraíso de Santa María, A.H. La Gruta, Agru. 28 de Febrero, A.H. Villa 2 de Enero, A.H. 27 de Marzo - La Roca, AF Mercedes Cabanillas, A.H. La Gruta Ampliación.

Sectores: Sector 420

  • Motivo: Limpieza de reservorio
  • Horario: 8.00 a. m. - 8.00 p. m.

Independencia

Zonas afectadas: A.H. Villa Chilca, A.H. Primavera y Manco Inca XI y XII, A.H. Sol Naciente, A.H. Villa Los Jardines I etapa, A.H. Villa Los Jardines II etapa, Asoc. José A. Quiñones, Coop. Santa Ligia, U. Pop. Túpac Amaru, Urb. Víctor R. Haya de la Torre.

Sectores: Sector 334

  • Motivo: Limpieza de reservorio
  • Horario: 12.00 p. m. - 8.00 p. m.

Santiago de Surco

Zonas afectadas: Urb. La Capullana, Urb. La Castellana, Urb. Los Ingenieros, Urb. Los Jazmines, Urb. General Montaña, Urb. La Talana, Urb. Fundo Talana, Urb. Santa Rosa, Coop. Ricardo Palma, C.H. Los Jardines de Surco I etapa.

Cuadrante: Av. Mariscal Castilla, Av. Ayacucho, Av. Paseo de la República, Av. La Merced.

Sectores: Sector 59

  • Motivo: Ejecución de empalme
  • Horario: 12.00 p. m. - 11.00 p. m.

Miércoles 9 de septiembre

Santiago de Surco

Zonas afectadas: Urb. Las Casuarianas 4ta etapa

Sectores: Sector 299

  • Motivo: Limpieza y desinfección de reservorio
  • Horario: 5.00 a. m. - 9.00 p. m.

La Molina

Zonas afectadas: Urb. Sausalito

Sectores: Sector 196

  • Motivo: Limpieza de reservorio
  • Horario: 8.00 a. m. - 8.00 p. m.

Villa María del Triunfo

Zonas afectadas: R-06: A.H. Nueva Esperanza Comité 19-A, A.H. Nueva Esperanza Comité 22A-1, A.H. Nueva Esperanza Comité 42A, A.H. Nueva Esperanza Comité 22A-3, A.H. Nueva Esperanza Comité 22D, A.H. Comité 52C Zona 4 - PJ. Nueva Esperanza, A.H. Mario Vargas Llosa, A.H. Nueva Esperanza Comité 42B, A.H. Nueva Esperanza Comité 15A, A.H. Nueva Esperanza Comité 26 B1, A.H. Nueva Esperanza Comité 1A, A.H. Nueva Esperanza Comité 26C, A.H. Nueva Esperanza Comité 51B. / R-16: P.J. Nueva Esperanza, A.H. Virgen de Lourdes

Sectores: Sector 312

  • Motivo: Limpieza y desinfección de reservorio
  • Horario: 8.00 a. m. - 5.00 p. m.

Zonas afectadas: R-17: A.H. Virgen de Lourdes, A.H. Virgen de Lourdes Comité 10 Norte, A.H. Virgen de Lourdes Comité 13, A.H. Virgen de Lourdes - Comité 16 Norte - A, A.H. Virgen de Lourdes Ampliación - Comité 2 Sur, P.I Central Unificada Perú con Futuro, A.H. Virgen de Lourdes Comité 14 Sur.

Cuadrante: Av. Ramiro Merino, Av. 26 de noviembre, Jirón Libertad, Av. 7 de junio, Zona Intangible, Av. 12 de octubre, Jirón Canta, Jirón Paruro, Zona Intangible, Pasaje El Corregidor, Calle Las Palmeras, Calle 3 de octubre.

Sectores: Sector 312

  • Motivo: Limpieza y desinfección de reservorio
  • Horario: 8.00 a. m. - 5.00 p. m.

Independencia

Zonas afectadas: A.H. Cahuide Ampliación, A.H. Cielo Azul, A.H. Sarita Colonia, A.H. Comité Vecinal N° 17 Alto Perú, A.H. Cúndorcanqui, A.H. 4 de Diciembre Ampliación, A.H. 4 de Diciembre, A.H. 4 de Diciembre II etapa, A.H. 5 de Diciembre, A.H. 15 de Mayo, A.H. Nueva Generación, A.H. José Olaya, A.H. Pueblo Nuevo, A.H. San Lorenzo, A.H. Sarita Colonia, A.H. Manuel Scorza, A.H. Juan Velasco Alvarado, Asoc. Pobladores San Pablo y San Pedro, P.J. José Olaya.

Sectores: Sector 337

  • Motivo: Limpieza de reservorio
  • Horario: 12.00 p. m. - 8.00 p. m.

Zonas afectadas: A.H. Bellavista, A.H. Bellavista Ampl., A.H. Bellavista Ampl. II etapa, A.H. Bellavista II etapa, A.H. 4 de Diciembre, A.H. 4 de Diciembre II etapa, A.H. Santísima Cruz, A.H. Santísima Cruz Ampl., A.H. Señor de los Milagros Payet, A.H. Juan Velasco Alvarado, A.H. Juan Velasco Alvarado Ampl.

Sectores: Sector 337

  • Motivo: Limpieza de reservorio
  • Horario: 12.00 p. m. - 8.00 p. m.

San Juan de Lurigancho

Zonas afectadas: A.H. Mano de Dios II etapa Sector 12 de Diciembre, A.H. El Rosal Ampliación, AF El Mirador del Futuro, AF Roca Fuerte, Av. Señor Mirador, AF 10 de Abril, Proyecto Integral Confraternidad Sector D.

Sectores: Sector 413

  • Motivo: Limpieza de reservorio
  • Horario: 1.00 p. m. - 10.00 p. m.
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