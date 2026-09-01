Estados Unidos designa a Brasil como eje central de su estrategia para reducir la dependencia de China en tierras raras, cruciales para la tecnología moderna y la industria militar. | Foto: Acritica46

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Estados Unidos convirtió a Brasil en el eje de su plan para reducir la dependencia de China en tierras raras, minerales clave para vehículos eléctricos, turbinas eólicas, electrónica y tecnología militar. La atención principal se enfoca en Pela Ema, un yacimiento en Goiás capacitado para extraer elementos magnéticos escasos fuera del continente asiático.

Washington respalda este proyecto mediante una red de inversiones, adquisiciones y financiamientos que alcanza los US$5.000 millones, según reportó Bloomberg. No obstante, consolidar esa fuente alternativa de suministros requiere superar deficiencias industriales, dirimir conflictos sobre la gestión de recursos y replicar procesos de procesamiento que Pekín controla con soltura.

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¿Por qué EE.UU. busca desafiar a China con US$5.000 millones en las tierras raras de Brasil?

USA Rare Earth concretó la adquisición total de la minera Serra Verde por cerca de US$2.800 millones, con el objetivo directo de romper el monopolio de China sobre minerales estratégicos. El eje de esta operación se ubica en el yacimiento Pela Ema, situado en Minaçu (Goiás), una de las escasas fuentes comerciales fuera del continente asiático que genera neodimio, praseodimio, disprosio y terbio, insumos vitales para la fabricación de imanes permanentes de alta eficiencia.

El plan de financiamiento gubernamental estadounidense incorpora un crédito de US$565 millones concedido por la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional para optimizar el yacimiento sudamericano. La meta trazada por la firma privada busca alcanzar una extracción anual de 6.400 toneladas de óxidos hacia finales de 2027, garantizando así un flujo de insumos pesados alineado con las prioridades de Occidente.

El esquema comercial asegura un contrato de suministro a 15 años mediante una entidad que acumuló US$1.550 millones en fondos, donde destacan US$750 millones aportados por el Departamento de Guerra y un compromiso federal de compra por US$300 millones en un lustro. “El caso de Serra Verde es el ejemplo global más claro del enfoque más enérgico y liderado por el Estado que Washington está aplicando al sector”, explicó Bryan Harris, director de la consultora Sabio, a Bloomberg.

¿Qué obstáculos enfrenta la iniciativa minera de Estados Unidos en Brasil?

La puesta en marcha en Pela Ema registra un rendimiento del 20% al 30% en la recuperación de minerales magnéticos, cifra distante de la meta inicial del 80%. Frente a esa deficiencia operativa, Ricardo Grossi, director de operaciones, afirmó que "la segunda fase de la optimización se completará en el segundo trimestre de 2027", proceso que incluye el reemplazo de maquinaria clave para estabilizar la producción.

El procesamiento posterior plantea un obstáculo severo, pues el complejo genera carbonato mixto que exige una separación química especializada. Como Estados Unidos carece de la infraestructura comercial a gran escala para refinamiento pesado, el material procedente de Goiás corre el riesgo de quedar acopiado. Mientras tanto, China preserva la hegemonía global en la transformación de óxidos y la elaboración de imanes permanentes.

A nivel normativo, Brasil promueve el valor agregado local mediante un proyecto legislativo impulsado por la Cámara de Diputados de Brasil para supervisar compras extranjeras de activos estratégicos. En el ámbito legal, el partido Rede Sustentabilidade pidió al Supremo Tribunal Federal suspender la venta del yacimiento Serra Verde, escenario que suma inseguridad jurídica a la estrategia de Washington.