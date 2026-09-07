En 1816, el Reino Unido tomó el control de Tristán de Acuña tras el exilio de Napoleón. William Glass, un cabo escocés, decidió quedarse, fundando así una de las comunidades más aisladas del mundo. | Foto: Naiz

En 1816, el Reino Unido tomó el control de Tristán de Acuña tras el exilio de Napoleón. William Glass, un cabo escocés, decidió quedarse, fundando así una de las comunidades más aisladas del mundo. | Foto: Naiz

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Durante el exilio de Napoleón Bonaparte en Santa Elena en 1816, el Reino Unido tomó el control de la isla volcánica Tristán de Acuña. La misión naval pretendía anular cualquier plan de rescate orquestado por simpatizantes franceses desde aquel enclave del Atlántico Sur. Entre los soldados desplegados destacaba William Glass, cabo escocés cuyo destino quedó unido al remoto archipiélago.

El Almirantazgo británico retiró las tropas en 1817 tras calificar el sitio como un punto de escaso valor estratégico. Pese a la evacuación, Glass obtuvo permiso para quedarse junto a su esposa sudafricana, Maria Magdalena Leenders, sus dos hijos y un par de canteros ingleses. Ese núcleo fundó una colonia continua que se convirtió en la población más aislada del planeta, la cual registraba 222 isleños con residencia reconocida hacia agosto de 2026.

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¿Por qué William Glass decidió quedarse en la isla volcánica Tristán de Acuña tras su envío militar?

En 1816, las autoridades británicas trasladaron a William Glass a Tristán de Acuña como parte de un destacamento de artillería enviado desde Sudáfrica a bordo del HMS Falmouth. La misión de esa tropa consistía en erigir Fort Malcolm para asegurar la región tras el exilio de Napoleón Bonaparte en Santa Elena, además de prevenir incursiones de embarcaciones estadounidenses que pretendieran usar la zona como base.

El asentamiento enfrentó serias dificultades geográficas por culpa de un volcán activo, la carencia de muelles resguardados y un clima hostil. Tras el trágico naufragio del HMS Julia en mayo de 1817, donde fallecieron 55 marineros, el gobierno británico cuestionó el valor estratégico del enrutamiento militar y ordenó el retiro definitivo del contingente para finales de ese mismo año.

Pese a la evacuación, el cabo persuadió a su comandante para permanecer en la isla junto a su familia y dos canteros de Devon, Samuel Burnell y John Nankivel. El 7 de noviembre de 1817, el grupo selló un pacto de convivencia comunitaria centrado en la distribución equitativa de recursos y ganancias, el cual estipulaba explícitamente que “nadie sería superior a otro”, según la reseña histórica de Tristán de Acuña.

¿Cómo creó Glass la comunidad más aislada del mundo y cuál fue el destino de su legado?

Los habitantes denominaron 'The Firm' (La Firma o La Sociedad) al proyecto colectivo fundado mediante un pacto de cooperación igualitaria. La población aumentó progresivamente gracias al arribo de marineros, sobrevivientes de naufragios y colonos, hasta alcanzar 34 residentes en 1832. Tras el deceso de Napoleón Bonaparte el 5 de mayo de 1821 en Longwood House, la amenaza que justificaba la ocupación británica desapareció por completo, conforme documenta la Fundación Napoleón.

William Glass encabezó este modelo social hasta su fallecimiento por cáncer en 1853. La pérdida del líder provocó un éxodo masivo hacia Estados Unidos, lo que redujo el asentamiento a solo 28 pobladores divididos en cuatro familias; sin embargo, la colonia sobrevivió. En 1867, el lugar recibió la denominación oficial de Edimburgo de los Siete Mares luego de la visita del príncipe Alfredo, duque de Edimburgo, etapa donde Peter Green ejerció como portavoz informal, según el archivo histórico insular.

El mayor peligro ocurrió en octubre de 1961, cuando un evento volcánico forzó el traslado de 264 isleños y 31 extranjeros. Pese a que el Gobierno británico preveía un exilio permanente, los ciudadanos votaron 148 contra 5 a favor del retorno, cuya reubicación concluyó el 10 de noviembre de 1963, relata la crónica oficial de la evacuación. Más de dos siglos después, el apellido Glass perdura en 31 habitantes dentro de un sistema productivo enfocado en la agricultura, la pesca de langosta y las labores públicas locales.