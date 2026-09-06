Avión de carga de Amazon se despista en el aeropuerto de Miami y deja al menos cinco muertos
El Boeing, que volaba desde San Juan, Puerto Rico, impactó vehículos tras salir de la pista 30. Las operaciones del aeropuerto quedaron suspendidas temporalmente mientras se realizan las investigaciones.
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Un avión de carga Boeing 767-300 que operaba para Amazon Air se salió de la pista durante el aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de Miami. La aeronave atravesó el perímetro de la terminal y terminó impactando contra varios vehículos.
El accidente ocurrió este domingo 6 de septiembre y dejó al menos cinco personas muertas, además de varios heridos. Tras el impacto, se registró un incendio y una enorme columna de humo negro pudo ser observada desde los alrededores del aeropuerto.
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¿Qué ocurrió con el avión de carga de Amazon en Miami?
Según la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), el avión correspondía al vuelo 7598 y había despegado desde San Juan, Puerto Rico. La aeronave se salió del extremo de la pista 30 durante el aterrizaje, atravesó la valla del aeropuerto y cruzó la avenida Northwest 67th.
El Boeing 767-300 terminó en un campo cercano a las instalaciones del almacén DMI3 de Amazon, donde se incendió. De acuerdo con los datos de Flightradar24, el avión registraba una velocidad aproximada de 207 km/h cuando abandonó el tramo utilizable de la pista y su última velocidad registrada fue de 128 km/h.
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Aeropuerto de Miami suspendió operaciones mientras investigan el accidente
El accidente obligó a desplegar alrededor de 60 unidades del Departamento de Bomberos de Miami-Dade. Las autoridades también cerraron temporalmente un tramo de Northwest 67th y recomendaron a los pasajeros consultar con sus respectivas aerolíneas ante las demoras y modificaciones en los vuelos.
La FAA anunció que enviará inspectores para determinar las causas del accidente y reconstruir la secuencia de los hechos. Amazon, por su parte, confirmó que el avión era operado por 21 Air y aseguró que trabaja con las autoridades para esclarecer lo ocurrido.