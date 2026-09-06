Avión de carga de Amazon se despista en el aeropuerto de Miami y deja al menos cinco muertos

Un avión de carga Boeing 767-300 de Amazon Air se salió de la pista al aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Miami. | Foto: X

Un avión de carga Boeing 767-300 de Amazon Air se salió de la pista al aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Miami. | Foto: X

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Un avión de carga Boeing 767-300 que operaba para Amazon Air se salió de la pista durante el aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de Miami. La aeronave atravesó el perímetro de la terminal y terminó impactando contra varios vehículos.

El accidente ocurrió este domingo 6 de septiembre y dejó al menos cinco personas muertas, además de varios heridos. Tras el impacto, se registró un incendio y una enorme columna de humo negro pudo ser observada desde los alrededores del aeropuerto.

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¿Qué ocurrió con el avión de carga de Amazon en Miami?

Según la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), el avión correspondía al vuelo 7598 y había despegado desde San Juan, Puerto Rico. La aeronave se salió del extremo de la pista 30 durante el aterrizaje, atravesó la valla del aeropuerto y cruzó la avenida Northwest 67th.

El Boeing 767-300 terminó en un campo cercano a las instalaciones del almacén DMI3 de Amazon, donde se incendió. De acuerdo con los datos de Flightradar24, el avión registraba una velocidad aproximada de 207 km/h cuando abandonó el tramo utilizable de la pista y su última velocidad registrada fue de 128 km/h.

Aeropuerto de Miami suspendió operaciones mientras investigan el accidente

El accidente obligó a desplegar alrededor de 60 unidades del Departamento de Bomberos de Miami-Dade. Las autoridades también cerraron temporalmente un tramo de Northwest 67th y recomendaron a los pasajeros consultar con sus respectivas aerolíneas ante las demoras y modificaciones en los vuelos.

La FAA anunció que enviará inspectores para determinar las causas del accidente y reconstruir la secuencia de los hechos. Amazon, por su parte, confirmó que el avión era operado por 21 Air y aseguró que trabaja con las autoridades para esclarecer lo ocurrido.