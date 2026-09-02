Estados Unidos vaticina que la producción petrolera de Venezuela superará los 2 millones de barriles diarios para 2030

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La producción petrolera de Venezuela podría superar los 2 millones de barriles diarios antes de finalizar la década, según la proyección del secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, quien situó el crecimiento de la industria venezolana como uno de los ejes de la nueva relación energética entre Caracas y Washington.

La autoridad afirmó, durante una entrevista con CNBC, que la producción venezolana pasó de menos de un millón de barriles diarios a más de 1,2 millones y sostuvo que el ritmo de recuperación permitirá alcanzar nuevos niveles en los próximos meses.

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"Bueno, dije desde el principio, cuando el presidente Trump tomó esta medida, que en un plazo de 12 a 18 meses, la producción venezolana aumentaría un 50%. Creo que superaremos el millón y medio de barriles diarios para la primera mitad del próximo año, y la producción venezolana superará los dos millones de barriles diarios para finales de esta década", afirmó.

El funcionario estadounidense consideró que el incremento tendrá repercusiones más allá de Venezuela, al elevar la oferta disponible en el mercado internacional. La previsión de Washington se conoce mientras Wright se encuentra en Caracas para cerrar un acuerdo con el gobierno interino de Delcy Rodríguez que contempla la explotación de una quinta parte de las reservas petroleras venezolanas.

Chevron amplía su apuesta

El nuevo escenario ya tiene un protagonista empresarial definido. Chevron anunció un acuerdo de 7.000 millones de dólares para los próximos cinco años, con el objetivo de más que duplicar su producción en Venezuela hasta aproximadamente 600.000 barriles diarios.

La compañía opera mediante tres empresas conjuntas con Petróleos de Venezuela (PDVSA). Bajo los nuevos acuerdos, Petroindependencia, donde Chevron posee una participación del 49%, explotará otros dos campos: Carabobo 1 y Carabobo 2 Sur-A.

La empresa estadounidense representa actualmente alrededor de una cuarta parte de la producción petrolera venezolana y se encuentra en conversaciones para ampliar sus operaciones en el país. Esto en contraste con otras grandes petroleras, como ExxonMobil y ConocoPhillips, que no anunciaron nuevas inversiones después de abandonar Venezuela tras la expropiación de sus proyectos en 2007.

Wright sostiene que la participación de Washington puede modificar ese escenario al ofrecer mayores garantías a los inversionistas. "Una cosa es que un gobierno expropie activos de corporaciones privadas", afirmó. "Otra muy distinta es que expropie activos que pertenecen a Estados Unidos".

Cabe indicar que el gobierno de Delcy Rodríguez impulsó a comienzos de año una reforma de la Ley de Hidrocarburos destinada a facilitar nuevos negocios en el sector.

Una potencia petrolera con una industria deteriorada

Venezuela posee más de 300.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo, según los datos de Oil & Gas Journal. Esa cifra supera ampliamente las reservas de crudo de Estados Unidos, estimadas en 81.000 millones de barriles el año pasado.

Sin embargo, la magnitud de las reservas no se ha traducido en una producción equivalente. Las estimaciones sobre el volumen recuperable han sido cuestionadas por expertos que consideran excesivamente optimistas algunos de los supuestos utilizados para calcularlas.

El deterioro de la industria venezolana responde a varios factores. Miguel Tinker Salas, profesor de historia latinoamericana en Pomona College, atribuyó parte del declive a la corrupción, la falta de inversión y las dificultades provocadas por las sanciones estadounidenses.