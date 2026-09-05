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Científicos en el noroeste de China prueban una innovadora estrategia biológica contra el avance de las dunas móviles sin recurrir a barreras de paja, árboles o arbustos. La técnica de la Academia China de Ciencias (CAS) utiliza cianobacterias cultivadas para formar una capa protectora sobre la arena, un microorganismo fotosintético que funciona como un “pegamento vivo” al fijar las partículas con sus filamentos y secreciones. Esa superficie especial no solo retiene polvo y nutrientes, sino que prepara el suelo para la llegada futura de diversa vegetación.

Según estudios publicados en la revista Frontiers in Plant Science, los terrenos con un 90% de biocostra consolidada registran entre 17 y 46 veces menos pérdida de material frente a la arena expuesta. Aunque esta drástica reducción de la erosión —que supera el noventa por ciento bajo vientos intensos— se limita a pruebas controladas, el método promete transformar los programas de restauración ambiental en zonas desérticas.

¿En qué consiste el "pegamento vivo" con el que China frena la desertificación?

Especialistas del Instituto del Noroeste de Ecoambiente y Recursos de la CAS descubrieron que las biocostras naturales formadas por cianobacterias, algas, hongos, líquenes y musgos cohesionan el sustrato del desierto de Tengger. Al estudiar el comportamiento de este manto biológico en la Estación Experimental de Investigación de Shapotou, los científicos comprobaron la capacidad del ecosistema para crear una cubierta protectora similar al suelo fértil.

Para trasladar los cultivos del laboratorio a las dunas sin que el viento destruya sus películas protectoras, el equipo del investigador Yang Zhao aplicó una técnica de pulverización a presión. Ese método introduce los microorganismos en los intersticios de las partículas de arena, donde quedan a resguardo de la radiación solar y aprovechan mejor la humedad. Gracias a esa innovación, la supervivencia de la masa orgánica superó el 60% y redujo el tiempo de desarrollo de la biocapa de 15 años a solo 1 o 2.

Como el rociado requiere maquinaria pesada, carreteras y suministro eléctrico, los expertos diseñaron las "semillas de suelo", un inóculo sólido de cianobacterias y materia orgánica que las lluvias activan fácilmente. “Si esparces estas semillas sobre la superficie del desierto, se formarán costras cuando queden expuestas a la lluvia”, explicó Zhao. La tecnología forma parte del Programa Forestal de Protección de las Tres-Norte, proyecto que busca recuperar entre 5.333 y 6.667 hectáreas en un plazo de cinco años.

¿Cómo transforman las cianobacterias el desierto en suelo fértil?

Las cianobacterias hidratadas se movilizan entre los sedimentos y generan sustancias viscosas que actúan como una malla microscópica para consolidar el terreno. Esta red vegetal eleva la estabilidad de la superficie ante el viento y estimula la captura de nutrientes y materia orgánica. Asimismo, esas comunidades también reducen la escorrentía, conservan semillas y evitan que los nutrientes sean arrastrados junto con el polvo, según precisó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Los ensayos desarrollados en Tengger comprobaron que la inoculación acelera la consolidación dunar en tan solo doce meses. Dichas cubiertas sintéticas igualaron entre el 50% y el 100% del rendimiento fotosintético, biomasa y fijación de carbono de mantos con dos décadas de desarrollo natural. De acuerdo con Frontiers in Plant Science, la intervención acorta drásticamente un ciclo ecológico que de forma espontánea tardaría periodos decenales.

A pesar de estos avances, el resultado no equivale a transformar de inmediato arena estéril en terreno agrícola, aclara la publicación científica. El método genera una capa biológica inicial que fija la base y habilita la posterior llegada de vegetación árida. No obstante, al ser estructuras vulnerables al pisoteo, pastoreo y cambios pluviométricos, su éxito territorial exige un control constante.