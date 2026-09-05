La ONU aprobó la eliminación de la proyección de Mercator para corregir la distorsión en la representación de África, con 164 votos a favor y solo una oposición. | Ilustración LR/CDN/ChatGPT

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La Asamblea General de las Naciones Unidas apoyó una resolución para sustituir progresivamente la proyección de Mercator en los mapamundis por modelos de áreas equivalentes, como Equal Earth. La propuesta de Togo, en representación de la Unión Africana, obtuvo 164 votos favorables, 6 abstenciones y el rechazo único de Estados Unidos en el registro del organismo.

Esa medida busca corregir una representación cartográfica tradicional que muestra a África con dimensiones similares a Groenlandia, cuando en realidad la superficie africana resulta catorce veces mayor. "Esta discusión no es política, sino científica, porque existen pruebas científicas y todos debemos aceptar la realidad", declaró Robert Dussey, ministro de Asuntos Exteriores togolés, según The Guardian.

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La ONU aprobó la resolución "Corregir el mapa" impulsada por Togo. Foto: Equal Earth

África ya no se verá tan pequeña en el mapamundi

La campaña Correct The Map, impulsada por las organizaciones Africa No Filter y Speak Up Africa, promovió una revisión cartográfica global para eliminar la distorsión visual de las zonas ecuatoriales. Esta propuesta insta a gobiernos, escuelas y gigantes tecnológicos a sustituir la imagen tradicional del planeta por una representación fiel. Según Selma Malika Haddadi, vicepresidenta de la Comisión de la Unión Africana, "Podría parecer que es solo un mapa, pero realmente no lo es".

El bloque regional de 55 naciones apoyó la causa en agosto de 2025 y fijó postura en su cumbre de febrero de 2026 al seleccionar el modelo Equal Earth. Además de ordenar la actualización de los currículos escolares internos, el organismo encomendó a Togo la conducción diplomática del proyecto. Dicho mandato quedó asentado de forma oficial dentro de las resoluciones emitidas por la Asamblea continental.

La estrategia de la delegación togolesa culminó con éxito en la Asamblea General mediante una resolución aprobada el 4 de septiembre de 2026. La medida admite que las dimensiones distorsionadas causaron secuelas "cognitivas, educativas, culturales, geopolíticas y socioeconómicas" al invisibilizar la verdadera extensión del territorio ante el mundo. Al respecto, el canciller Dussey destacó la relevancia del cambio al remarcar que "un mapa nunca es neutral. Moldea las percepciones".

¿Qué es la proyección de Mercator y qué pasará con la nueva versión de África?

El célebre mapa marítimo trazado por el cartógrafo flamenco Gerardus Mercator en 1569 preserva los rumbos de brújula en líneas rectas. Esta propiedad matemática acarrea un sesgo gráfico: magnifica desmedidamente las masas continentales cercanas a los polos —como Groenlandia, Europa y Norteamérica— mientras empequeñece proporcionalmente las regiones ecuatoriales de África y Sudamérica.

El modelo alternativo Equal Earth, diseñado por Bojan Šavrič, Tom Patterson y Bernhard Jenny, corregirá esta anomalía al mantener la escala geográfica relativa mediante una representación pseudocilíndrica de bordes curvos. Gracias a esta actualización cartográfica, el territorio africano recuperará sus dimensiones verdaderas frente al resto del globo, aceptando distorsiones secundarias en sus contornos, puesto que "ningún mapa plano puede reproducir simultáneamente y sin deformaciones todas las propiedades de una esfera", según destaca el informe original.

Aunque este dictamen carece de carácter obligatorio para gobiernos o plataformas digitales, su implementación abarcará atlas, libros escolares y webs institucionales. Países como Francia adoptarán esquemas equivalentes como Eckert IV, mientras que Togo prevé organizar en Lomé una cumbre junto a la Unesco, la Unión Africana y firmas tecnológicas como Google Maps a inicios de 2027.