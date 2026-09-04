En 1982, el navegante Steven Callahan sobrevivió 76 días a la deriva en el Atlántico tras el naufragio de su velero. Sin contacto exterior, se enfrentó a al hambre y tormentas. | Foto: Steve Callahan

En 1982, el navegante Steven Callahan sobrevivió 76 días a la deriva en el Atlántico tras el naufragio de su velero. Sin contacto exterior, se enfrentó a al hambre y tormentas. | Foto: Steve Callahan

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

En 1982, el navegante estadounidense Steven Callahan inició un viaje en solitario desde las Islas Canarias hasta Antigua sobre su propio velero. Tras sufrir un siniestro lejos de las rutas marítimas, permaneció aislado en medio del Atlántico sin contacto exterior ni asistencia. Durante semanas, sus allegados desconocieron el naufragio mientras ningún barco detectó su presencia, un drama documentado por The Christian Science Monitor.

A sus 29 años, el marinero transformó un bote inflable de 1,8 metros en un hogar improvisado donde permaneció 76 días. Décadas más tarde, la revista People recogió su testimonio sobre esta hazaña antes de llegar a costas caribeñas: "Una vista del cielo desde un asiento en el infierno".

TE RECOMENDAMOS LIMPIEZA ENERGÉTICA: ¿CÓMO SABER SI NECESITAS UNA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

¿Cómo sobrevivió Steven Callahan 76 días a la deriva tras su naufragio?

El 4 de febrero de 1982, una violenta tormenta destruyó el velero Napoleon Solo en medio del océano. Steven Callahan reaccionó con rapidez: abandonó la embarcación y rescató provisiones clave antes de alejarse en una balsa inflable. El marino enfrentó olas gigantes, tormentas y un hueco repentino en su bote. En el momento más oscuro, “era una existencia como la de un cavernícola, pero en el mar”, declaró sobre su lucha contra el hambre y los tiburones a la revista People.

Steve Callahan en su barco en 1983. Foto: People

Para mantenerse con vida, diseñó un plan riguroso que combinó ingenio y disciplina diaria. Alimentó su cuerpo con peces voladores, dorados y aves marinas, mientras extraía agua potable mediante destiladores solares. Cuando esos aparatos fallaron, improvisó colectores de lluvia con materiales de la balsa. Además, calculó su posición por las estrellas y reparó daños graves en su embarcación con un simple tenedor.

Su rutina estricta incluyó ejercicio físico, racionamiento de comida y un diario de viaje que sostuvo su salud mental durante semanas de aislamiento. Sufrió múltiples heridas provocadas por la sal y una pérdida acelerada de peso, pero resistió hasta su rescate cerca de la isla de Guadalupe. Su hazaña convirtió este accidente náutico en uno de los testimonios de supervivencia más impactantes en la historia marítima.

Steve Callahan muestra su sextante en el documental "76 Days Adrift". Foto: People

¿Por qué nadie sabía que Steve Callahan estaba perdido en el Atlántico y cómo lo rescataron?

La alerta sobre la desaparición de Steve Callahan tardó en activarse porque el navegante estimaba arribar a Antigua hacia el 24 de febrero. Su padre notificó la emergencia a la Guardia Costera de Estados Unidos el 9 de marzo, más de un mes posterior al siniestro del velero Napoleon Solo. Aunque la autoridad difundió avisos marítimos durante dos semanas, detuvo las gestiones el 22 de marzo sin iniciar un rastreo físico en alta mar.

Una imagen fija de "76 días a la deriva" muestra una balsa salvavidas en medio del océano. Foto: Documental "76 días a la deriva"/People

Durante semanas, el marinero lanzó bengalas y accionó su radiobaliza de emergencia sin obtener respuesta. La tecnología satelital de la época carecía de la capacidad para ubicar la señal, mientras la pequeña embarcación pasaba inadvertida para los grandes buques. Sin auxilio externo, el náufrago confió en el empuje de las corrientes marinas hacia el oeste y en una estricta rutina mental enfocada en resolver inconvenientes inmediatos.

El 20 de abril, la balsa aproximó su rumbo a Marie-Galante, cerca de Guadalupe. A la jornada siguiente, tres pescadores detectaron un grupo de fragatas que revoloteaban sobre el agua y acudieron al lugar con la expectativa de hallar un cardumen. Las aves perseguían dorados congregados bajo el bote de salvamento, momento en que los hombres hallaron a Callahan debilitado y con 18 kilos de pérdida corporal tras recorrer 1.800 millas náuticas. "En definitiva, los peces trajeron mi salvación", resumió posteriormente el sobreviviente.