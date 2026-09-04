Real Madrid vs Real Betis EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 4 de LaLiga de España
El enfrentamiento por la cuarta jornada de la liga española entre Real Madrid y Real Betis se llevará a cabo en el estadio La Cartuja, ubicado en Sevilla.
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Real Madrid vs Real Betis EN VIVO juegan HOY viernes 4 de septiembre, desde las 2.00 p. m. (hora peruana), por LaLiga. El partido se llevará a cabo en el estadio La Cartuja, con transmisión por TV a cargo del canal ESPN. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.
Tras la goleada por 4-0 ante Málaga, el equipo dirigido por José Mourinho afrontará el siguiente partido del campeonato ante Real Betis. Por el lado del cuadro ‘Verdiblanco’, cayó goleado 5-2 por Levante en la jornada anterior. Tengamos en cuenta que Real Madrid no vence a los de Manuel Pellegrini en calidad de visita hace más de 5 años.
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Horarios por país del partido Real Madrid vs Real Betis
El duelo entre Real Madrid y Real Betis se disputará este viernes 4 de septiembre, desde las 2.00 p. m. (hora peruana).
- Costa Rica, México: 1.00 p. m.
- Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.
- Bolivia, Chile, Venezuela: 3.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.
- España: 9.00 p. m.
Canal para ver Real Madrid vs Real Betis
El partido entre Real Madrid y Real Betis, por LaLiga de España, será transmitido por la señal de ESPN.
Estadio donde se juega el Real Madrid vs Real Betis
Real Madrid y Real Betis disputarán este encuentro en el estadio La Cartuja. Este recinto tiene capacidad para albergar a más de 71.000 espectadores.
Pronóstico de Real Madrid vs Real Betis
Las principales casas de apuestas dan como claro favorito a Real Madrid sobre Real Betis.
- Betsson: gana Real Madrid (1,38), empate (4,80), gana Real Betis (7,80)
- Betano: gana Real Madrid (1,38), empate (5,20), gana Real Betis (7,50)
- Bet365: gana Real Madrid (1,35), empate (5,50), gana Real Betis (7,50)
- 1XBet: gana Real Madrid (1,43), empate (5,43), gana Real Betis (7,50)
- Caliente: gana Real Madrid (1,38), empate (5,50), gana Real Betis (7,60)
- Doradobet: gana Real Madrid (1,37), empate (5,33), gana Real Betis (7,50).
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Alineaciones Real Madrid vs Real Betis: posibles formaciones
- Real Madrid: Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Silva, Valverde; Güler, Vinicius Jr, Bellingham y Mbappé.
- Real Betis: Valles; Bellerín, Bartra, Natan, García; Bernal, Roca; Antony, Riquelme, Fornals y Hernández.
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