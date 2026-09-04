Real Madrid vs Real Betis EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 4 de LaLiga de España

Real Madrid y Real Betis se enfrentan en el estadio La Cartuja. Foto: Real Madrid/Real Betis/composición LR

Real Madrid y Real Betis se enfrentan en el estadio La Cartuja. Foto: Real Madrid/Real Betis/composición LR

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Real Madrid vs Real Betis EN VIVO juegan HOY viernes 4 de septiembre, desde las 2.00 p. m. (hora peruana), por LaLiga. El partido se llevará a cabo en el estadio La Cartuja, con transmisión por TV a cargo del canal ESPN. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Tras la goleada por 4-0 ante Málaga, el equipo dirigido por José Mourinho afrontará el siguiente partido del campeonato ante Real Betis. Por el lado del cuadro ‘Verdiblanco’, cayó goleado 5-2 por Levante en la jornada anterior. Tengamos en cuenta que Real Madrid no vence a los de Manuel Pellegrini en calidad de visita hace más de 5 años.

Horarios por país del partido Real Madrid vs Real Betis

El duelo entre Real Madrid y Real Betis se disputará este viernes 4 de septiembre, desde las 2.00 p. m. (hora peruana).

Costa Rica, México: 1.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Canal para ver Real Madrid vs Real Betis

El partido entre Real Madrid y Real Betis, por LaLiga de España, será transmitido por la señal de ESPN.

Estadio donde se juega el Real Madrid vs Real Betis

Real Madrid y Real Betis disputarán este encuentro en el estadio La Cartuja. Este recinto tiene capacidad para albergar a más de 71.000 espectadores.

Pronóstico de Real Madrid vs Real Betis

Las principales casas de apuestas dan como claro favorito a Real Madrid sobre Real Betis.

Betsson: gana Real Madrid (1,38), empate (4,80), gana Real Betis (7,80)

Betano: gana Real Madrid (1,38), empate (5,20), gana Real Betis (7,50)

Bet365: gana Real Madrid (1,35), empate (5,50), gana Real Betis (7,50)

1XBet: gana Real Madrid (1,43), empate (5,43), gana Real Betis (7,50)

Caliente: gana Real Madrid (1,38), empate (5,50), gana Real Betis (7,60)

Doradobet: gana Real Madrid (1,37), empate (5,33), gana Real Betis (7,50).

Alineaciones Real Madrid vs Real Betis: posibles formaciones

Real Madrid: Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Silva, Valverde; Güler, Vinicius Jr, Bellingham y Mbappé.

Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Silva, Valverde; Güler, Vinicius Jr, Bellingham y Mbappé. Real Betis: Valles; Bellerín, Bartra, Natan, García; Bernal, Roca; Antony, Riquelme, Fornals y Hernández.

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