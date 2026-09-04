Temblor en Perú hoy, viernes 4 de septiembre: ¿dónde fue el último sismo y qué magnitud reportó el IGP?

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Un temblor en Perú de hoy, viernes 4 de septiembre de 2026, es reportado por el Instituto Geofísico del Perú (IGP), entidad que registra la magnitud, profundidad, epicentro y hora de cada movimiento telúrico. En esta nota conoce los últimos sismos registrados en Perú hoy, sus ubicaciones y principales características, de acuerdo con los reportes oficiales del IGP.





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