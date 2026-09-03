El Parque Nacional do Iguaçu ha calificado esta crecida como extraordinaria, alterando temporalmente el entorno de alrededor de 275 saltos que comparten Brasil y Argentina. | Composición LR/AFP/captura de BBC

El Parque Nacional do Iguaçu ha calificado esta crecida como extraordinaria, alterando temporalmente el entorno de alrededor de 275 saltos que comparten Brasil y Argentina. | Composición LR/AFP/captura de BBC

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Las cataratas del Iguazú registraron un aumento histórico de su caudal tras torrenciales lluvias en la cuenca del estado brasileño de Paraná y la posible influencia de El Niño. El 2 de septiembre, el torrente hídrico anotó un máximo de 8,37 millones de litros por segundo, cifra que supera por quintuplicado la media habitual de 1,5 millones. El hecho fue calificado como una crecida extraordinaria por la administración del Parque Nacional do Iguaçu.

Esta masa fluvial alteró de forma momentánea el entorno natural compuesto por cerca de 275 saltos divididos entre Argentina y Brasil. Pese al impacto visual de este fenómeno, los complejos turísticos mantienen sus puertas abiertas mediante un monitoreo constante que definirá la necesidad de limitar pasarelas, caminos o paseos marítimos si ocurren nuevos repuntes en el río.

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¿Por qué aumentó drásticamente el caudal de las cataratas del Iguazú?

El volumen del río Iguazú experimentó un ascenso drástico que alcanzó su punto máximo con 8.370 metros cúbicos por segundo. Esta cifra desborda el rango habitual de 1,5 a 1,8 millones de litros por segundo y, aunque bajó a 7,75 millones, la medición continúa en niveles extraordinarios.

BBC News Mundo atribuye este fenómeno a intensas precipitaciones aguas arriba, las cuales alimentaron afluentes y elevaron el curso hídrico antes de las caídas. La concesionaria local ratificó que el evento ocurrió por el aumento de las lluvias en la cuenca del río Iguaçu y, posiblemente, la influencia del evento climático El Niño.

El biólogo André Franzini destacó al medio británico que "se sabe que los pronósticos indican que El Niño podría ser muy fuerte este año", lo cual obligó a tomar precauciones. El especialista añadió que "se ha desarrollado un protocolo de seguridad para garantizar la protección de todos los visitantes y reducir el riesgo derivado del aumento del caudal del río Iguazú, especialmente en las cataratas, conocidas en todo el mundo y que atraen a personas de todos los rincones del planeta para contemplar esta maravilla de la naturaleza".

¿Cómo afecta la crecida del río a las visitas en las Cataratas del Iguazú?

El aumento del caudal del río no frenó la actividad turística en el Parque Nacional do Iguaçu. Del lado brasileño, los miradores, la Trilha das Cataratas y el paso hacia la Garganta del Diablo continuaron operando normalmente durante la crecida. Además, Urbia+Cataratas y el Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad precisaron que evalúan constantemente el río para adoptar cierres preventivos si aparece algún riesgo.

En territorio argentino, la situación presenta variaciones en sus recorridos habituales. Aunque el área protegida recibe al público, el acceso a la Garganta del Diablo permanece inhabilitado desde el 3 de agosto tras retirar sus pasarelas de forma anticipada por las lluvias intensas de El Niño. Pese a esta medida, la concesionaria Iguazú Argentina confirmó que los circuitos Superior e Inferior, junto a los senderos Verde y Macuco, operan con total normalidad.

Respecto a las excursiones acuáticas, las navegaciones están supeditadas a la seguridad del cauce. La firma Macuco Safari mantiene la comercialización de paseos, aunque advierte posibles modificaciones repentinas en los itinerarios. Ante un eventual repunte de las aguas, los organismos pertinentes clausurarán de forma temporal senderos o paseos náuticos, habilitándolos recién al concluir las inspecciones de infraestructura.