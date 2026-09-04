Partidos de hoy, viernes 4 de setiembre: horarios y canales de TV para ver fútbol EN VIVO
Conoce EN VIVO la programación de este viernes, horarios y canales de TV de todos los partidos de la Premier League, LaLiga y el inicio de la fecha 8 del Torneo Clausura.
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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este viernes 4 de setiembre del 2026 hay jornada deportiva en las distintas ligas a nivel mundial (Liga 1, LaLiga y Premier League). Podrás ver todas las competiciones por señales de DSports, ESPN o en servicios de streaming como DGo, Disney+, para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.
Arranca la octava jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 con el duelo entre FC Cajamarca y Cienciano del Cusco. Por otra parte, Real Madrid busca seguir con su andar perfecto en LaLiga de España.
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Partidos de LaLiga de España HOY
- Real Betis vs Real Madrid
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: ESPN, Disney Plus
Partidos de la Liga 1 HOY
- FC Cajamarca vs Cienciano
- Hora: 1.00 p. m.
- Canal: L1 Max
- Alianza Atlético vs UTC
- Hora: 3.15 p. m.
- Canal: L1 Max
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Partidos de la Premier League HOY
- Ipswich vs Liverpool
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos de HOY en la Ligue 1
- PSG vs Mónaco
- Hora: 2.05 p. m.
- Canal: ESPN