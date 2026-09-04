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Partidos de hoy, viernes 4 de setiembre: horarios y canales de TV para ver fútbol EN VIVO

Conoce EN VIVO la programación de este viernes, horarios y canales de TV de todos los partidos de la Premier League, LaLiga y el inicio de la fecha 8 del Torneo Clausura.

Programación de los partidos de hoy, viernes 4 de setiembre. Foto: composición LR/Real Madrid/Cienciano
Programación de los partidos de hoy, viernes 4 de setiembre. Foto: composición LR/Real Madrid/Cienciano
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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este viernes 4 de setiembre del 2026 hay jornada deportiva en las distintas ligas a nivel mundial (Liga 1, LaLiga y Premier League). Podrás ver todas las competiciones por señales de DSports, ESPN o en servicios de streaming como DGo, Disney+, para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

Arranca la octava jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 con el duelo entre FC Cajamarca y Cienciano del Cusco. Por otra parte, Real Madrid busca seguir con su andar perfecto en LaLiga de España.

PUEDES VER: Cienciano vs Montevideo City Torque: fecha, hora y canal confirmado del partido por 4tos de final de Copa Sudamericana

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Partidos de LaLiga de España HOY

  • Real Betis vs Real Madrid
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN, Disney Plus

Partidos de la Liga 1 HOY

  • FC Cajamarca vs Cienciano
  • Hora: 1.00 p. m.
  • Canal: L1 Max
  • Alianza Atlético vs UTC
  • Hora: 3.15 p. m.
  • Canal: L1 Max

PUEDES VER: ¿Cuándo juegan Alianza Lima vs Universitario el decisivo clásico por el Torneo Clausura de la Liga 1?

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Partidos de la Premier League HOY

  • Ipswich vs Liverpool
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos de HOY en la Ligue 1

  • PSG vs Mónaco
  • Hora: 2.05 p. m.
  • Canal: ESPN
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