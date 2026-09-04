MML propone crear una 'Guardia Metropolitana', pese a críticas por presunta inconstitucionalidad

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La Municipalidad Metropolitana de Lima, bajo la alcaldía de Renzo Reggiardo (Renovación Popular), ha propuesto la creación de una Guardia Metropolitana. Este cuerpo de seguridad estaría integrado por agentes contratados por la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos de la Municipalidad Metropolitana de Lima (Emape). La presentación de la iniciativa se dio pese a las críticas que ya existen contra la creación de este nuevo grupo de seguridad.

Fernando Rospigliosi, senador de Fuerza Popular, señaló que enviaría un oficio al Ministerio del Interior para calificar de ilegal la autorización para crear un nuevo cuerpo armado.

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"El Municipio de Lima convoca concurso para constituir una ‘Guardia Metropolitana’ armada. Quiere formar una Policía paralela. Eso no solo es ilegal e inconstitucional, sino un gravísimo error. El Perú es una república unitaria, no un país federal. México tiene 1.800 cuerpos policiales, muchos controlados por los narcotraficantes y delincuentes. Ese es el ejemplo que hay que mirar. No se debe permitir una mayor fragmentación del país", apuntó en X (antes Twitter).

Durante la presentación de estos agentes, Renzo Reggiardo aseguró que la iniciativa busca resguardar la seguridad de la ciudad y que contaría con el apoyo de Estados Unidos. En el acto también estuvo presente el embajador de ese país en Perú, Bernie Navarro. El alcalde no precisó bajo qué marco legal se regiría este nuevo cuerpo armado y respondió a las críticas formuladas por el parlamentario de Fuerza Popular.

"Esta no es una policía municipal. Me encantaría crear una, no tengan duda. Que no nos digan que no es constitucional o que solo aplica en países federados. Lo aprobado es una autorización a Emape para que brinde servicios de seguridad en sus instalaciones", señaló.

Durante la conferencia, el gerente de Emape, Edgar Lara, señaló que cerca de cinco empresas implementarían 250 buses y que está previsto que estas unidades de transporte trabajen bajo el resguardo de este nuevo personal de seguridad.

Señalan problemas de constitucionalidad

Para Joseph Campos, abogado constitucionalista, la creación de esta Guardia Municipal podría dar paso a una duplicidad de funciones. Explicó que esto iría en contra de lo que señala la Constitución.

"Si la ‘Guardia Municipal’ es una mera denominación de lo que ya existe como serenazgo, no hay problema. El problema constitucional es que no debe existir duplicidad de competencias. El conflicto competencial precisamente es una prevención y remedio contra eso. La competencia municipal de brindar seguridad se hace con la cooperación de la PNP, como expresamente lo dice la Constitución. No es plenamente autónoma y no podría serlo. El combate del crimen, el control, mantenimiento y restablecimiento del orden interno son competencias directamente establecidas en la Constitución para la PNP. Esa orden se traduce en la obligatoriedad para el Estado de asumir la formación a su costo y, de ahí, las escuelas de formación", indicó.

Además, Campos indicó que tendrían que modificarse y crearse algunos marcos legales y constitucionales para que recién este nuevo cuerpo de seguridad pueda actuar sin contravenir el orden establecido.

“A diferencia de nosotros, los privados, que podemos hacer todo aquello que no está prohibido, el Estado solo puede hacer aquello para lo que está facultado. ¿La municipalidad puede crearlo? Sí. En el marco cooperativo actual, sin problema. Para asignarle tareas directas de combate contra el crimen, tendría que proveerle de herramientas legales y armas. Lo contrario sería exponer a los ‘guardias municipales’ a un martirio o poner en riesgo su seguridad. Eso exige modificaciones y precisiones de orden constitucional y legal”, sostuvo.