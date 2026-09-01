Este puente, construido con la técnica de dovelas sucesivas, destaca por su tramo de más de 200 metros sin columnas intermedias, minimizando interferencias en la vía. | Foto: Composición LR | Alcaldía de Bogotá

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En Colombia, Bogotá completó la unión de un puente ferroviario de 215 metros que formará parte de la Primera Línea del Metro. La estructura atraviesa la intersección de la avenida Caracas con la calle 26 y permitirá que los futuros trenes circulen sobre una de las zonas con mayor flujo vehicular de la capital.

La obra destaca porque cuenta con un tramo de más de 200 metros sin columnas intermedias, una característica que permitió reducir las interferencias sobre las vías ubicadas debajo. El puente fue levantado mediante un sistema de dovelas sucesivas y se encuentra junto a la futura estación 13 o estación Central.

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¿Cómo fue construido el puente de 215 metros del Metro de Bogotá?

Uno de los principales retos de la obra era conectar el viaducto elevado a través de la intersección entre la avenida Caracas y la calle 26. Para resolverlo, los responsables del proyecto recurrieron a la técnica de dovelas sucesivas, mediante la cual cada nuevo segmento se sostiene sobre la parte previamente construida.

La Empresa Metro de Bogotá destacó que el diseño permitió levantar más de 200 metros de estructura sin instalar columnas intermedias. Esta solución también evitó recurrir a grandes andamios sobre la vía y disminuyó la necesidad de realizar cierres que habrían afectado el tránsito en este punto estratégico de la ciudad.

La estructura está conformada por al menos 40 dovelas, además de dos denominadas dovelas cero, ubicadas en la parte central, y tres piezas de cierre. Una vez unidos ambos extremos, el puente quedó preparado para integrarse al viaducto por donde circularán los trenes entre las calles 24B y 26.

¿Cuándo comenzará a funcionar la Primera Línea del Metro de Bogotá?

La Primera Línea del Metro registra un avance superior al 81% y, de acuerdo con el cronograma citado por las autoridades, está previsto que comience su operación comercial en marzo de 2028. El proyecto tendrá aproximadamente 24 kilómetros de extensión, desde Bosa hasta la calle 72 con avenida Caracas.

El sistema contará con 16 estaciones, varias de ellas conectadas con TransMilenio, y un viaducto elevado de alrededor de 23,9 kilómetros. La infraestructura permitirá que los trenes se desplacen de manera independiente del tráfico vehicular que circula por las principales avenidas de Bogotá.

La línea funcionará con 30 trenes eléctricos, cada uno con capacidad para transportar cerca de 1.000 pasajeros y una velocidad comercial estimada de 40 km/h. El objetivo es mejorar la conexión entre el suroccidente y el centro de la ciudad, además de reducir los tiempos de desplazamiento mediante un sistema de transporte masivo de alta capacidad.