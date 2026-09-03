En 1867, la introducción de la trucha marrón (Salmo trutta) en Nueva Zelanda alteró drásticamente los ecosistemas fluviales, desplazando la fauna local. Esta especie se ha propagado por casi todo el sur del país. | Foto: The Times of India

En 1867, la introducción de la trucha marrón (Salmo trutta) en Nueva Zelanda alteró drásticamente los ecosistemas fluviales, desplazando la fauna local. Esta especie se ha propagado por casi todo el sur del país. | Foto: The Times of India

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Durante la época colonial, en 1867, un proyecto para replicar una tradición recreativa británica alteró permanentemente los ecosistemas fluviales de Nueva Zelanda. La introducción de una amenaza externa sin precedentes biológicos desequilibró la fauna autóctona y transformó la distribución histórica de insectos, peces y otros organismos acuáticos en todo el territorio.

La especie protagonista fue la trucha marrón (Salmo trutta), de origen europeo, catalogada hoy como el pez introducido más extendido del país oceánico. Su rápida propagación abarca casi la totalidad de las regiones al sur de Auckland, según consta en el registro oficial de Earth Sciences New Zealand, anteriormente NIWA.

¿Por qué los colonos británicos liberaron truchas en los ríos de Nueva Zelanda?

Durante la década de 1860, colonos británicos fundaron sociedades de aclimatación para importar flora y fauna desde su tierra natal. Según la enciclopedia oficial Te Ara, esas organizaciones pretendían beneficiar al territorio colonial mediante la provisión de recursos para alimento, caza y pesca. Además, la aprobación de la Ley del Salmón y la Trucha siete años después otorgó el respaldo legal necesario para efectuar el traslado de dichos ejemplares.

Los trayectos marítimos iniciales desde Europa fracasaron debido a su prolongada duración, por lo cual las entidades neozelandesas recurrieron a Tasmania como centro de abastecimiento tras el asentamiento exitoso de especímenes británicos en esa isla. En 1867, arribaron los primeros huevos viables, los cuales viajaron protegidos entre musgo y hielo para luego incubarse en criaderos y ser sembrados en diversos cauces hídricos.

El proyecto cobró mayor escala gracias a la edificación de instalaciones enfocadas en la cría masiva de alevines. Conforme a los archivos históricos citados por The Times of India, las agrupaciones liberaron más de 60 millones de truchas hasta 1921 en ríos, arroyos y lagos, una propagación festejada en la época porque permitía reproducir la pesca deportiva practicada en Europa.

¿Por qué la trucha marrón invadió los ríos de Nueva Zelanda?

La veloz expansión de Salmo trutta ocurrió tras hallar alimento abundante, condiciones óptimas para su reproducción y continuas introducciones humanas. Su facultad para desplazarse entre agua dulce y marina facilitó el acceso a diversas cuencas. La entidad Earth Sciences New Zealand documentó especímenes marcados que emergieron en sistemas fluviales distantes.

Los mayores daños afectaron a los galáxidos, peces autóctonos adaptados a vivir sin depredadores visuales. Un estudio de 1996 en Biological Conservation determinó que la trucha redujo los invertebrados herbívoros y modificó su comportamiento: para evitar ser devorados, varios insectos adoptaron hábitos nocturnos para alimentarse de algas, lo cual desestabilizó el ecosistema.

Aunque no hubo una fecha precisa para advertir este desastre, la investigación ecológica del siglo XX reveló su alcance. Una evaluación de 2010 en New Zealand Journal of Ecology confirmó que las truchas ocasionaron "reducciones generalizadas en la distribución y abundancia de los galáxidos". Las cepas no migratorias resultaron erradicadas de múltiples arroyos, relegando a las sobrevivientes a cabeceras fluviales resguardadas por cascadas u otros obstáculos geográficos.