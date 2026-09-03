El nuevo programa del canal de Jefferson Farfán se estrena en septiembre. | Foto: composición LR/Satélite Plus

El nuevo programa del canal de Jefferson Farfán se estrena en septiembre. | Foto: composición LR/Satélite Plus

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La apuesta de Jefferson Farfán por el streaming continúa creciendo. A poco más de un año del lanzamiento de Satélite Plus, el canal digital del exfutbolista anunció la incorporación de tres nuevas figuras para reforzar su programación con una propuesta que combina perfiles procedentes de la televisión, la actuación y la creación de contenido.

La noticia llegó a través de un tráiler difundido en las redes sociales de Satélite Plus y compartido por los propios integrantes del proyecto y la ‘Foquita’. La promoción confirmó la llegada de Tilsa Lozano, Gabriel Calvo y Mateo Cedrón, quienes asumirán la conducción de un nuevo espacio que debutará en septiembre dentro de la parrilla del canal.

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Canal de Jefferson Farfán presenta a los conductores de 'Tres al hilo'

Satélite Plus oficializó la incorporación de Tilsa Lozano, Gabriel Calvo y Mateo Cedrón a su programación. Los tres estarán al frente de 'Tres al hilo', una nueva producción que se suma a la oferta de contenidos del canal de Jefferson Farfán.

La promoción compartida en redes sociales mostró a los conductores como los nuevos integrantes de la denominada "galaxia" de Satélite, concepto que forma parte de la identidad visual de la plataforma. Además, el anuncio recibió la bienvenida pública del propio Farfán, quien compartió un avance del programa en sus redes sociales.

Por su parte, Tilsa confirmó su participación con un mensaje dirigido a sus seguidores. La conductora utilizó sus plataformas para revelar el inicio de esta nueva etapa profesional dentro del canal digital. “DAME LUZ, BEBÉ: ¡ESTE LUNES ARRANCAMOS en ‘TRES AL HILO’ !Mateo Cedrón, Gabriel Calvo y yo llegamos A LA GALAXIA para ponerla arriba con un programa ESPECTACULAR”.

¿Cuándo y a qué hora se estrena 'Tres al hilo'?

El estreno de 'Tres al hilo' está programado para el lunes 7 de septiembre a través de Satélite Plus.

La producción formará parte de la oferta regular del canal y tendrá transmisiones durante cuatro días a la semana, de lunes a jueves, a partir de la 1.30 p. m. hasta las 3.00 p. m.