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Rafael Belaunde omitió en su declaración jurada que su padre es director de Paltarumi

El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, no incluyó en su declaración jurada el cargo de director de su padre en la empresa minera Paltarumi S.A.C., reveló Latina Noticias.

Rafael Belaunde omitió en su declaración jurada que su padre es director de Paltarumi
Rafael Belaunde omitió en su declaración jurada que su padre es director de Paltarumi | Foto: difusión | Foto: difusión
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El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, no incluyó en su declaración jurada de intereses el cargo que su padre, Rafael Belaúnde Aubry, ejerce como director de la empresa minera Paltarumi S.A.C. desde mayo de este año. La omisión fue revelada por Latina Noticias, que accedió a la partida registral de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) donde consta el nombramiento.

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De acuerdo con el documento, Belaúnde Aubry fue designado director de Paltarumi para el periodo 2026-2029, junto a otras seis personas. Sin embargo, en la declaración jurada que el ministro presentó ante Contraloría tras jurar al cargo el 28 de julio, en el espacio destinado a consignar el nombre y la profesión de su padre, escribió: "No labora".

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Consultado por Latina Noticias, Belaúnde negó conocer algo al respecto. "No sé qué relación es. No sé si es una relación laboral, o tiene un cargo, o es miembro de un directorio. (…) No conozco las actividades de Paltarumi, no conozco al señor Pflucker", dijo.

Este caso se suma al que ya enfrentaba por los S/1,6 millones que Evangelina Arias, presidenta del directorio de Minera Poderosa, aportó a su campaña presidencial con el partido Libertad Popular. El ministro ha sostenido que ese dinero no provino de la empresa ni fue entregado a su persona, sino que Arias contribuyó "a título personal".

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Pese a la gravedad de la omisión, el presidente del Congreso, Miguel Torres (Fuerza Popular), evitó cuestionar directamente a su colega de bancada oficialista esta mañana. "Entiendo que un directorio no genera una relación laboral, es una información más pública la participación dentro del directorio, por lo que corresponde hacerle la consulta al ministro correspondiente", sostuvo, sin exigir explicaciones inmediatas ni anunciar alguna acción de fiscalización desde el Parlamento.

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