Investigadores han descubierto, mediante imágenes sísmicas, la lenta fragmentación de las placas tectónicas Explorer y Juan de Fuca en el océano Pacífico, cerca de Vancouver, Canadá. | Ilustración LR/CDN/ChatGPT

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Bajo el océano Pacífico, frente a la isla de Vancouver en Canadá, las placas tectónicas Explorer y Juan de Fuca sufren una transformación lenta mientras se hunden debajo de la estructura norteamericana. Esa reorganización natural ofrece pistas clave sobre el fin de las zonas de subducción. El fenómeno fue revelado gracias a imágenes sísmicas de alta resolución y registros de terremotos analizados en el extremo septentrional de Cascadia, según un estudio publicado en la revista Science Advances.

El hallazgo descarta una abertura repentina del fondo marino o un quiebre súbito de la corteza. En su lugar, el reporte confirma la fragmentación paulatina de estos sectores oceánicos, un proceso que avanza a un ritmo imperceptible para los seres humanos, de acuerdo con la Escuela del Clima de la Universidad de Columbia. Este descubrimiento científico transforma la comprensión geológica actual sobre el comportamiento de la corteza terrestre en el noroeste del continente.

Contexto tectónico de la zona de subducción del norte de Cascadia. Foto: Science Advances

La primera imagen clara de la placa que se desgarra bajo el Pacífico

En la zona de subducción de Cascadia, el hundimiento de la corteza oceánica bajo Norteamérica enfrenta un obstáculo: la llegada de material joven, caliente y flotante. La interacción con la zona de falla de Nootka acumula deformación y provoca que la masa subducida se divida progresivamente en segmentos. Ese mecanismo fragmenta el sistema en piezas menores, lo que origina nuevos límites entre bloques de la litosfera profunda.

Expresión en el fondo marino de la Zona de Fosas Naturales en el norte de Cascadia. Foto: Science Advances

Mediante el Experimento de Imágenes Sísmicas de Cascadia (CASIE21), los geólogos emplearon el buque Marcus G. Langseth para emitir ondas sonoras hacia el fondo marino. La recepción de los ecos a través de hidrófonos distribuidos en 15 kilómetros expuso fallas severas, destacando una discontinuidad de 75 kilómetros y un desnivel vertical de cinco kilómetros.

Imágenes de reflexión sísmica de la zona de falla de NFZ y de las placas subducidas Exp y JdF. Foto: Science Advances

La investigación revela una toma nítida de un margen activo en fase de terminación, sin implicar que el globo terrestre entero sufra una ruptura. "No habíamos tenido antes una imagen tan nítida del proceso en acción", destacó Suzanne Carbotte, coautora del trabajo. Por su parte, Brandon Shuck, autor principal del estudio y profesor en la Universidad Estatal de Luisiana, concluyó que "es la primera vez que tenemos una imagen clara de una zona de subducción en pleno proceso de desaparición".

Imágenes sísmicas detalladas de la deformación activa dentro de la zona de falla de Nürburgring moderna. Foto: Science Advances

¿Cuándo se completará la ruptura en Cascadia y qué riesgo real representa para el mundo?

La fractura tectónica progresa por etapas, de modo que cada bloque requiere millones de años antes de su separación definitiva. Mientras ciertas secciones aún enlazadas provocan temblores, las zonas sin actividad sismológica sugieren divisiones ya consolidadas. Brandon Shuck, responsable del estudio, aclara que esa proximidad responde a tiempos geológicos y no a una amenaza a corto plazo.

Análisis de fallas paleo- y modernas de la zona de falla natural dentro de la litosfera oceánica entrante. Foto: Science Advances

Con la desconexión paulatina de estos bloques, la tensión sobre la placa hacia el manto terrestre se reduce gradualmente. Shuck equiparó la dinámica con “un tren que descarrila lentamente, un vagón a la vez”, proceso donde surgen microplacas y fronteras inéditas. Asimismo, la investigación aporta pistas sobre los vestigios de la antigua placa de Farallón en Baja California, además de eventos volcánicos vinculados a aperturas en las estructuras rocosas.

Vista en mapa de la estructura de la losa y la sismicidad observadas en la región norte de la isla de Vancouver. Foto: Science Advances

Este descubrimiento descarta un desastre inminente e impacta de forma nula el peligro histórico de la región. No obstante, el Servicio Geológico de Estados Unidos proyecta un 15% de probabilidad para un megaterremoto de magnitud cercana a 9 en los siguientes 50 años. El equipo científico analizará si las fallas cartografiadas logran alterar la trayectoria de futuros sismos, con el fin de optimizar las previsiones de riesgo operacional sin emitir alertas infundadas.