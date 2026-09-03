El análisis se realizó con una red de estaciones en el extremo chileno, registrando 1.540 eventos sismológicos a 30-40 kilómetros de profundidad de la Patagonia. | Ilustración LR/CDN/ChatGPT

El análisis se realizó con una red de estaciones en el extremo chileno, registrando 1.540 eventos sismológicos a 30-40 kilómetros de profundidad de la Patagonia. | Ilustración LR/CDN/ChatGPT

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Por primera vez, un grupo de investigadores de las universidades de Tokio y de Chile detectó temblores tectónicos profundos en la zona austral de la Patagonia. El hallazgo, publicado en la revista Geophysical Research Letters, revela datos clave acerca de la dinámica subterránea dentro de una frontera convergente poco explorada del planeta.

Este análisis abre un camino innovador para analizar la actividad bajo la corteza terrestre en un área compleja debido a su aislamiento, la baja densidad de vías y la poca presencia de sensores. Sobre la trascendencia del proyecto, la científica Kellen Azúa señaló que los patrones recopilados ayudan a entender "cómo se está liberando la energía entre estas dos placas, la placa Antártica y la Sudamericana".

Contexto de subducción Antártico-Sudamericana: mapa sísmico, estaciones y volcanes en la zona de la Triple Unión. Foto: Geophysical Research Letters

¿Cómo identificaron y liberaron la energía sismológica bajo la Patagonia?

Especialistas analizaron registros continuos de dos años mediante una red de estaciones de banda ancha en el extremo austral chileno. Al correlacionar las señales captadas por los sensores, separaron los temblores tectónicos de las sacudidas convencionales y elaboraron un catálogo de 1.540 eventos, reservando solo las ubicaciones con márgenes de incertidumbre no mayores a cinco kilómetros.

Temblores en la Patagonia migran de sur a norte a 5-20 km/día. El mapa y los gráficos muestran su profundidad y tiempo. Foto: Geophysical Research Letters

Los datos se originaron entre 30 y 40 kilómetros de profundidad, justo en la zona donde la placa Antártica se subduce tras la Sudamericana. Sergio Ruiz, coautor de la investigación, detalló que esas manifestaciones poseen una amplitud mínima y una duración prolongada: "Su señal es tan débil que no es percibida por las personas", por lo cual su detección exige un despliegue de instrumentos de alta proximidad.

Sismicidad Antártico-Sudamericana y tensión de marea: análisis de tasas de temblores mediante modelos exponenciales. Foto: Geophysical Research Letters

A diferencia de una ruptura intempestiva que desata un sismo tradicional, los 'tremors' reflejan un deslizamiento pausado en el límite tectónico que disipa la tensión acumulada de manera gradual. Estas secuencias surgieron en tres grandes ráfagas con un alcance lateral de hasta 50 kilómetros y un desplazamiento diario de entre 5 y 20 kilómetros, conforme a lo expuesto en la revista Geophysical Research Letters.

¿Representan un peligro las señales tectónicas en la Patagonia?

El hallazgo de estas microemisiones no constituye una alerta sísmica inmediata ni permite predecir futuros eventos en la región. Su relevancia científica estriba en la confirmación de una deformación activa en profundidades donde no existían registros históricos de rupturas entre placas. Esa evidencia revela datos inéditos sobre la geometría subterránea de una zona previamente inexplorada.

Investigadores de la Universidad de Chile vincularon la frecuencia de los pulsos con las variaciones de tensión que generan las mareas oceánicas. "La sensibilidad a las mareas refuerza la conclusión de que los pulsos provienen del contacto tectónico y no de procesos superficiales", señalaron los expertos. El comportamiento muestra similitudes con áreas de alta actividad en Cascadia y Nankai, donde ocurren deslizamientos lentos.

Esquema de subducción Nazca-Sudamérica: sismicidad regular y temblores profundos delimitados por el Moho a ~32 km. Foto: Geophysical Research Letters

La etapa posterior exigirá la instalación de estaciones de banda ancha y tecnología GNSS para evaluar la periodicidad de los eventos. Este seguimiento continuo delimitará la extensión del plano de contacto entre las placas. "Nos permite conocer mejor la zona y avanzar en la caracterización del peligro sísmico que ocurre ahí", concluyó el geofísico Sergio Ruiz.