Excongresistas se reacomodan en el gobierno fujimorista: Esdras Medina en Sineace y Diana Gonzalez en Pronabec

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La designación de congresistas salientes en puestos del actual gobierno muestra cómo se siguen cobrando las lealtades políticas en el fujimorato. Esto queda en evidencia con el reciclaje de figuras de bancadas afines a Fuerza Popular en puestos del Estado.

El caso más reciente es de Esdras Medina, exparlamentario de Renovación Popular, designado como asesor del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (Sineace).

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Esta institución se encarga de evaluar y garantizar la calidad de las instituciones educativas y de sus programas, mediante procesos de evaluación y acreditación. Además, certifica las competencias de las personas que cuentan con conocimientos y habilidades adquiridos a través de la experiencia o la formación, con el objetivo de asegurar que cumplan determinados estándares de calidad.

El sector educativo no es lejano a sus intereses. La bancada de Renovación Popular, durante el Congreso pasado, promovió la eliminación de la Educación Sexual Integral de los colegios; avalaron normas que debilitaron la supervisión universitaria y redujeron las capacidades de la Sunedu.

Medina impulsó una reconsideración para insistir con una propuesta que permitía la reelección de rectores de universidades públicas, pese a la oposición de diversas universidades que advertían sobre una afectación a su autonomía.

Del Congreso al Pronabec

Otro de los cuestionamientos ocurrió el 2 de setiembre. La excongresista de Alianza para el Progreso Diana González fue designada como directora ejecutiva del Pronabec.

Su nombramiento lleva la firma del ministro de Educación, José Antonio Chang, y la coloca al mando de una institución que afronta una crisis de financiamiento y cobertura que perjudica directamente a miles de jóvenes de escasos recursos económicos que dependen de este apoyo para seguir una carrera profesional.

De acuerdo con el manual clasificador de cargos de la entidad, el puesto exige un título profesional universitario, ocho años de experiencia general, cuatro años de experiencia específica en la función y dos años en cargos directivos o su equivalencia.

Además de su experiencia como congresista, González registró que laboró como asistente de aprendizaje a distancia en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) entre marzo de 2020 y julio de 2021. Además, indicó que trabajó en el área y la jefatura de posventa en Faga Motors S.A., empresa dedicada al rubro automotriz.

La excongresista también consideró su gestión como presidenta de la Federación Peruana de Voleibol entre enero de 2017 y enero de 2018. Sin embargo, estos antecedentes se alejan de la gestión educativa especializada que requiere una encargatura como la dirección ejecutiva del Pronabec.

Trayectoria laboral de Diana Gonzáles, según su DDJJ.

Pero el caso que comprometió más al ministro Chang fue el nombramiento de Tania Ramírez en el directorio de la Derrama Magisterial, institución encargada de administrar los aportes y fondos previsionales de los maestros del Estado.

Tras revelarse la coincidencia de viajes entre Ramírez y el titular del Minedu, la excongresista renunció al cargo casi tres semanas después. La presidenta Fujimori intentó restarle importancia al hecho.

Alejandro Cavero: de criticar a "los que viven del Estado" a cobrar un sueldo como asesor en la vicepresidencia

Tras no conseguir la reelección en las urnas para este periodo y renunciar a la militancia de Avanza País al notar que su partido no pasaría la valla, el excongresista Alejandro Cavero volvió al Congreso de la República.

El 2 de setiembre, un medio independiente lo registró ingresando al Palacio Legislativo para desempeñarse como asesor en el despacho de Miguel Torres, senador que preside la Cámara Alta y, además, es el segundo vicepresidente del Perú.

Su labor conlleva un sueldo de aproximadamente S/18.985 mensuales, de acuerdo con los montos asignados a los asesores de la vicepresidencia, según registros anteriores.

Este retorno al Palacio Legislativo, pese a no haber sido elegido, contrasta con los cuestionamientos que Cavero hacía durante su etapa parlamentaria contra quienes, según él, vivían del Estado.

“Una de las características de los caviares es ser doble cara, o creen que en un sistema capitalista nunca van a poder surgir, entonces necesitan que el Estado los mantenga, como un montón de gente que vive mantenida por el Estado".

Bajo esa postura también criticó al exministro Alejandro Salas por utilizar bienes estatales tras dejar el cargo. "Lo que tiene que hacer el ministro Salas en vez de estar viviendo de la gasolina del Estado es ponerse a buscar trabajo que es lo que tiene que hacer cualquier exfuncionario del Estado", manifestó en el 2023.

Sin embargo, tras quedarse sin escaño, Cavero terminó haciendo exactamente aquello que tanto recriminaba: pasar a vivir del Estado.

La falta de idoneidad en el Estado

Tras los cuestionados pasos de Diana González en Pronabec, Alejandro Cavero en la vicepresidencia y el efímero paso de Tania Ramírez por la Derrama Magisterial, el problema de fondo expone una deficiencia estructural en la administración pública.

Para el abogado especialista en contrataciones del Estado y Derecho Laboral, Christian Castillo, estas designaciones reflejan que el problema va mucho más allá de casos aislados y responde a una práctica sistemática de reciclaje político.

"Lo que pasa es que nosotros estamos viendo el árbol y no estamos viendo el bosque. El bosque nos indica que el gobierno de Keiko Fujimori ya venía gobernando con tiempo de anticipación en la época de Dina Boluarte, en la época de Jerí, y eso ha determinado que los funcionarios, congresistas, ministros, viceministros, funcionarios del Estado sean reciclados en esta nueva etapa", advierte Castillo.

Castillo lamenta que tantos años de intentar llegar al poder no hayan servido para formar un equipo de profesionales idóneos. Para el especialista, esto deja en evidencia que Keiko Fujimori no se ha preparado para gobernar, recurriendo en su lugar al reciclaje de figuras políticas para intentar sostenerse.

"Qué pena que 16 años de elecciones, cuatro periodos constitucionales, no le hayan servido para dotarse de un buen acervo de profesionales que puedan trabajar por bien del Perú. Lo que demuestra que definitivamente la presidenta no está preparada, ni mucho menos que el gobierno está preparado, para afrontar una crisis institucional como la que está viviendo el Perú desde hace 30 años".

Al analizar los filtros legales y la exigencia de perfiles adecuados —especialmente en instituciones sensibles como Pronabec y la Derrama Magisterial—, Castillo señala que la experiencia como parlamentario no convalida necesariamente las aptitudes requeridas para manejar este tipo de instituciones.

"El ser congresista no le da la condición de jefaturar un equipo de trabajo. Pretender justificarlo con la experiencia de coordinar asesores, está bien jalado de los pelos”.

En la misma línea, al evaluar el manejo financiero e institucional que exige una entidad como la Derrama Magisterial —encargada de administrar las pensiones y aportes de maestros activos, cesantes y jubilados—, Castillo advirtió sobre la enorme responsabilidad económica que esto implica y la falta de idoneidad de los perfiles seleccionados.

"La Derrama Magisterial es la entidad que agrupa a todos los maestros, activos, cesantes y jubilados. Es una especie de cooperativa o un lugar donde se administran sus pensiones y sus contribuciones. Hay un manejo económico muy alto".

A ello, el especialista añadió que este tipo de nombramientos demuestran una falla estructural en el Ejecutivo. "Lo único que nos demuestran estos nombramientos es que el gobierno de la actual presidenta no tiene la capacidad de rodearse de personas tecnócratas, digamos, de personas que tengan la capacidad moral idónea para poder dirigir una institución".

Para el especialista, la insistencia en colocar operadores políticos en puestos técnicos genera un daño al desarrollo de las nuevas generaciones, sobre todo cuando se descuidan sectores como el financiamiento de becas educativas.

"Simplemente estamos despilfarrando tiempo, dinero y generaciones de nuestros jóvenes estudiantes en Perú porque no hay capacidad de gerenciamiento".

"El Estado básicamente se ha convertido en un botín para pagar favores políticos”

En entrevista con La República, el politólogo y profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Fernando Cárdenas, señaló que estas designaciones reflejan cómo el aparato estatal carece de filtros y capacidad técnica.

"El Estado básicamente se ha convertido en un botín para pagar favores políticos. Entonces tú me apoyas, yo te doy tu chambita, y los servicios y bienes públicos que recibe la ciudadanía se siguen deteriorando".

Cárdenas advierte que esto responde a un problema estructural e histórico, donde la meritocracia ha quedado totalmente relegada.

"El Estado peruano históricamente no ha tenido un servicio civil profesional. Esto quiere decir que los cargos básicamente sean por concurso público y en concordancia con un cierto perfil técnico. (...) En el Estado peruano, esto no es nuevo, es un proceso que lo carcome por dentro, ha dejado de lado prácticamente ya la ley de servicio civil, es una ley muerta. Y lo que pulula, lo que abunda es la designación política, es decir, el cargo de confianza".

Al contrastar el discurso que mantuvo el fujimorismo durante los años de oposición con sus acciones actuales en el Ejecutivo, el politólogo señala una contradicción que impacta con la confianza ciudadana. "Una cosa es ser oposición y otra cosa es ser gobierno, cuando uno es gobierno, se le olvida lo que criticaba en la oposición”.

En la misma línea, Cárdenas abordó el caso específico de Alejandro Cavero y el doble rasero de quienes criticaban el empleo público para luego terminar ocupándolo.

"En el caso de Cavero tiene un agravante porque él, cuando fue congresista, se la pasó toda su administración, todo su mandato despotricando contra aquellos que solamente vivían de la mamadera del Estado, que no podían encontrar trabajos en el sector privado y que se aferraban al presupuesto público. Y ahora, ahí está. La contradicción flagrante y evidente de lo que se decía como congresista y su conducta ahora como civil".

El especialista advierte sobre los daños de esta repartija en programas como Pronabec y el deterioro de la percepción pública sobre el Estado.

"Los principales perjudicados son los chicos de Beca 18 porque el programa se está deteriorando aceleradamente, y los chicos de Generación Bicentenario que son chicos brillantes que han sido admitidos en las mejores universidades del mundo, pero que la correlación institucional, para entender la complejidad de haber sido admitido en las mejores universidades del mundo, no existe".

Para Cárdenas, este tipo de prácticas profundiza la brecha entre la clase política y la población, así como la idea de que la administración pública responde únicamente a intereses particulares.

"Eso está en Latinobarómetro: el Estado es prácticamente un botín y no una entidad que está para servir a los ciudadanos".