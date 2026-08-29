Desde su estreno en 1999, ' Zoboomafoo' de los hermanos Kratt educó a millones de niños sobre la preservación de especies y su hábitat, integrando zoología, comedia y entretenimiento en un formato único. | Foto: Los Andes

Desde su estreno en 1999, ' Zoboomafoo' de los hermanos Kratt educó a millones de niños sobre la preservación de especies y su hábitat, integrando zoología, comedia y entretenimiento en un formato único. | Foto: Los Andes

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Chris y Martin Kratt transformaron su pasión por los animales en un referente de la televisión educativa para niños. Tras el antecedente de Kratts’ Creatures, el reconocimiento global surgió con el estreno de Zoboomafoo en 1999, formato que integró difusión científica, comedia, marionetas y contacto directo con la naturaleza. Según datos de la Universidad de Duke, la transmisión de sus 65 capítulos hasta 2001 educó a millones de pequeños sobre la preservación de los primates y el hábitat de los lémures.

Más de veinte años más tarde, los divulgadores estadounidenses defienden ese compromiso ecológico con series animadas, obras teatrales, videojuegos e iniciativas de conservación ambiental. La clave del éxito radica en integrar datos de zoología con relatos de acción, un modelo que permanece activo en Wild Kratts.

La fundación de los hermanos Kratt apoya la preservación de la biodiversidad y cuida más de 676 hectáreas en Montana. Foto: Jersey's Best

¿De qué manera el legado de Zoboomafoo impulsa la conservación ambiental?

La icónica serie infantil estuvo copresentada por los hermanos Kratt y Zoboo, un personaje que combinaba una marioneta con tomas reales de Jovian. Este sifaca de Coquerel habitó en el Duke Lemur Center de Carolina del Norte. Martin reveló que combinaban ambas secuencias para lograr que el lemur fuera lo más real y animado posible. El famoso primate falleció por falla renal el 10 de noviembre de 2014 a la edad de 20 años y medio, confirmó la institución universitaria.

La serie de televisión Zoboomafoo duró casi tres años en su emisión original, desde el 25 de enero de 1999 hasta el 21 de noviembre de 2001. Foto: Netflix

La estirpe de la estrella televisiva continúa vigente en el recinto de investigación. En enero de 2026, la entidad anunció a Junius, bisnieto del animal que nació el 12 de octubre de 2025, fruto del cruce entre Francesca y Remus. Ese alumbramiento cobra enorme valor científico debido a que la especie originaria de Madagascar enfrenta un riesgo crítico de desaparición. El comunicado lo catalogó como un miembro de una “familia ilustre” vinculada al histórico programa de televisión.

El lémur que protagonizó la serie Zoboomafoo, llamado Jovian, murió el 10 de noviembre de 2014 a la edad de 20 años y medio. Foto: El Mundo

El impacto educativo de la dupla trasciende las pantallas mediante la Kratt Brothers Creature Hero Foundation. La organización fomenta la preservación de la biodiversidad global a través de donaciones directas. Su logro más relevante fue el establecimiento de Grizzly Gulch, un espacio concebido tras resguardar más de 676 hectáreas de territorio junto al Parque Nacional Glacier en Montana. Ese santuario brinda protección a osos pardos, lobos y alces, detalla el portal oficial de Wild Kratts.

Wild Kratts (conocida como Aventuras con los Kratt en Latinoamérica) el 3 de enero de 2011 en Canadá y Estados Unidos. Foto: CDN

¿Qué hacen hoy los creadores de Wild Kratts?

Martin, de 60 años, y Chris Kratt, de 57, impulsan su franquicia con renovados episodios en PBS KIDS. La producción, enfocada en un público de cuatro a ocho años, entrelaza ciencia, comedia y acción mediante avatares animados. Los célebres divulgadores de la fauna sumaron recientemente el capítulo The Butternut Tree, consolidando una trayectoria que nació en 2011 tras el éxito de Zoboo.

El portal digital del proyecto opera como un centro educativo con juegos y material didáctico sobre biodiversidad. Destaca la aplicación Creature Power Up para relojes Wear OS, elaborada en alianza con su casa televisiva. Esta herramienta motiva el ejercicio diario mediante retos físicos —por ejemplo, igualar la velocidad del guepardo— que liberan datos sobre múltiples especies.

Los hermanos Kratt tienen páginas web interactivas oficiales diseñadas especialmente para niños, donde pueden jugar, ver videos y aprender sobre animales. Foto: https://www.wildkratts.com/

El espectáculo teatral Wild Kratts LIVE! 2.0 – Activate Creature Powers! lleva la experiencia a los escenarios de Estados Unidos durante octubre y noviembre. Apoyados en una pantalla de gran formato, los hermanos interactúan en vivo con el público para transmitir su lema histórico: "Conocer la fauna es el primer paso para valorarla y protegerla".