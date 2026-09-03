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Detienen a alcalde Magno Apaza cuando recibía S/30.000 de coima en municipalidad de Huacullani, Puno

El burgomaestre fue intervenido en el local municipal tras ser denunciado por solicitar dinero a una empresa que ganó una licitación para instalar grass sintético. El pedido habría sido grabado en audio.

El alcalde de Huacullani, Magno Tito Apaza Mamani, fue detenido por la Policía Anticorrupción tras solicitar una coima de S/30.000 a una empresa ganadora de una licitación.
El alcalde de Huacullani, Magno Tito Apaza Mamani, fue detenido por la Policía Anticorrupción tras solicitar una coima de S/30.000 a una empresa ganadora de una licitación. | La República | Liubomir Fernández
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El alcalde del distrito de Huacullani, en la provincia de Chucuito-Juli, Magno Tito Apaza Mamani, fue detenido en flagrancia por agentes de la Policía Anticorrupción de Puno, luego de que presuntamente solicitara una coima de S/30.000 a representantes de una empresa que había ganado una licitación para ejecutar una obra en la comunidad de Challacollo.

De acuerdo con la información preliminar, la empresa Ferbicons Constructores S.A.C. obtuvo un contrato por S/349.000 para la instalación de grass sintético. El alcalde habría solicitado inicialmente el 10% del monto, equivalente a unos S/34.900, a cambio de agilizar el pago correspondiente. Posteriormente, el monto habría sido reducido a S/30.000.

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El pedido de dinero habría quedado registrado en un audio, evidencia que fue entregada a las autoridades luego de que uno de los representantes de la empresa denunciara el hecho.

Tras la denuncia, el fiscal anticorrupción Wilima Otazú dispuso la intervención en la sede de la Municipalidad Distrital de Huacullani. La entrega del dinero se habría concretado dentro del local municipal.

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Dos trabajadoras también fueron detenidas

Durante el operativo también fueron intervenidas Marga Clared Mamani Chambilla, asistente de la unidad de Tesorería, y Rocío Ana Flores Maquera, tesorera de la comuna.

Según la información recogida en la diligencia, Mamani Chambilla tenía en su poder el dinero que presuntamente había sido solicitado por el alcalde. Además, los investigadores encontraron comunicaciones entre ella y Apaza Mamani a través de WhatsApp que serían materia de investigación.

Las dos trabajadoras habrían atribuido al alcalde la responsabilidad por el pedido de dinero, aunque no habrían brindado mayores detalles sobre cómo se habría coordinado la presunta entrega de la coima.

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lr.pe

Alcalde y trabajadoras evalúan terminación anticipada

Fuentes del Ministerio Público señalaron que, ante las evidencias recogidas durante la intervención, los tres investigados habrían reconocido los cargos que se les atribuyen y estarían evaluando acogerse a la terminación anticipada.

Esta figura permite que un investigado acepte responsabilidad y llegue a un acuerdo con la Fiscalía sobre la pena y la reparación civil, a cambio de una reducción de la sanción. La eventual aplicación de este mecanismo deberá ser evaluada y aprobada por el Poder Judicial.

La investigación continúa para determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los intervenidos y establecer las circunstancias en las que se habría solicitado y entregado el dinero.

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