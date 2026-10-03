ONPE concluye la entrega del material electoral en Lima y Callao a un día de las elecciones regionales y municipales

ONPE concluye la entrega del material electoral en Lima y Callao a un día de las elecciones regionales y municipales Foto: Difusion

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) completó en ocho horas la distribución del material para las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026 en los 2.111 locales de votación de Lima Metropolitana y el Callao. La entrega comenzó a las 10.00 p. m. del viernes 2 de octubre y terminó poco antes de las 6.00 del sábado 3 de octubre, informó el organismo electoral.

El primer local en recibir el material fue la IEP Saco Oliveros, en Salamanca (Ate), a las 10.59 p. m. del viernes. El último fue la IE 41 Fe y Alegría Calasanz, en Lurigancho-Chosica, a las 5.43 a. m. del sábado 3 de octubre.

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Mientras tanto, las oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE) del interior del país cierran la entrega en los locales de sus jurisdicciones. La ONPE no precisó en su comunicado cuántos locales faltan por recibir el material.

Custodia del material hasta el domingo 4 de octubre

Una vez recibido, el material se almacena en centros de acopio acondicionados en los propios locales. Allí permanece bajo custodia hasta que se entrega a los miembros de mesa, que instalan las mesas de sufragio que les corresponden.

El jefe de la ONPE, Bernardo Pachas, había anunciado que el traslado del material crítico se haría con cadena de custodia y participación de la Policía Nacional del Perú. La distribución hacia las 94 ODPE del interior había concluido el sábado 26 de septiembre.