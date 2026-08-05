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Rusia lanza un ataque masivo con misiles y drones contra Kiev: al menos 21 muertos y más de 50 heridos

La ofensiva se produjo apenas cuatro días después de otro bombardeo sobre la capital ucraniana y volvió a evidenciar la intensificación de los ataques de largo alcance de Moscú.

La guerra en Ucrania se intensificó con un nuevo ataque ruso, donde misiles y drones impactaron en Kiev .
La guerra en Ucrania se intensificó con un nuevo ataque ruso, donde misiles y drones impactaron en Kiev . | Foto: AFP
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La guerra en Ucrania volvió a recrudecerse con un nuevo bombardeo ruso sobre Kiev y su periferia. Durante la madrugada del miércoles, varias oleadas de misiles balísticos y drones impactaron en distintos puntos de la capital y de la región circundante, dejando al menos 21 fallecidos y más de 50 heridos, según el balance actualizado por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Las explosiones se prolongaron durante más de una hora y provocaron incendios, derrumbes y daños en instalaciones industriales y comerciales. El ataque ocurrió apenas cuatro días después de otra ofensiva rusa contra la capital que causó nueve muertos, en un contexto marcado por el aumento de los bombardeos de largo alcance sobre territorio ucraniano.

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La mayor parte de las víctimas se registró en los alrededores de la capital

El impacto más severo se produjo fuera de los límites administrativos de Kiev. Catorce personas perdieron la vida en la región homónima, mientras que otra falleció dentro de la ciudad. Los distritos de Brovary, Bucha y Fastiv concentraron buena parte de la destrucción, con almacenes, centros logísticos, establecimientos comerciales y vehículos consumidos por las llamas.

Los equipos de rescate trabajaron durante varias horas entre edificios colapsados. En el distrito de Holosiiv lograron sacar con vida a dos personas atrapadas bajo los escombros de un almacén, mientras continuaban las labores de búsqueda. Además, quince heridos fueron hospitalizados y cuatro permanecían en estado crítico.

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Las defensas ucranianas no lograron interceptar los misiles balísticos

De acuerdo con el informe militar ucraniano, Rusia empleó 115 drones y 28 misiles de alta velocidad, entre ellos 24 proyectiles balísticos y cuatro antibuque. Aunque las defensas consiguieron derribar 98 drones, ninguno de los misiles fue interceptado, lo que permitió que varios alcanzaran sus objetivos.

Kiev atribuyó este resultado a la escasez de interceptores PAC-3 utilizados por los sistemas estadounidenses Patriot, considerados los más eficaces frente a este tipo de armamento. Zelenski sostuvo que la falta de munición para estas baterías incrementa la vulnerabilidad del país y aseguró que un mayor suministro de interceptores habría evitado parte de las pérdidas humanas.

Moscú defiende la ofensiva mientras la guerra también golpea su territorio

El Ministerio de Defensa ruso afirmó que el operativo estuvo dirigido contra centros logísticos y de abastecimiento utilizados con fines militares. Sin embargo, en las zonas afectadas también resultaron dañados almacenes de alimentos, depósitos de materiales de construcción y centros de distribución de paquetería.

En paralelo, Ucrania lanzó drones contra la región rusa de Tula, donde fue alcanzado otro centro logístico de la empresa Wildberries. El intercambio de ataques refleja cómo la confrontación se extiende cada vez más lejos de la línea del frente, mientras ambos países intensifican sus operaciones sobre infraestructuras estratégicas.

Zelenski reclama más apoyo militar a sus aliados

Tras el bombardeo, el mandatario ucraniano volvió a pedir a sus socios occidentales acelerar la entrega de sistemas de defensa aérea y municiones. Según afirmó, los retrasos en el suministro de interceptores tienen consecuencias directas sobre la población civil.

El presidente también advirtió que Rusia incrementó significativamente el uso de misiles durante julio, una estrategia orientada a saturar las defensas ucranianas y aumentar la presión sobre ciudades alejadas de los principales escenarios de combate.

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