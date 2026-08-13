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Ucrania registró en julio la cifra más alta de civiles muertos desde que comenzó la guerra con Rusia, según un informe de la ONU

Desde el inicio de la invasión en febrero de 2022, se han verificado 16.874 muertes civiles, aunque la cifra podría ser superior debido a la falta de acceso a áreas controladas por Rusia, como Mariúpol.

La guerra entre Rusia y Ucrania reporta en julio el mayor número mensual de víctimas civiles desde mayo de 2022, con al menos 437 muertos y 2.610 heridos, según la ONU.
La guerra entre Rusia y Ucrania reporta en julio el mayor número mensual de víctimas civiles desde mayo de 2022, con al menos 437 muertos y 2.610 heridos, según la ONU. | Foto: AFP
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La guerra entre Rusia y Ucrania dejó en julio su mayor número mensual de víctimas civiles desde mayo de 2022, de acuerdo con un informe de Naciones Unidas publicado este jueves. Al menos 437 personas murieron y otras 2.610 resultaron heridas durante ese periodo, en medio de una intensificación de los ataques aéreos.

El balance representa un incremento del 30% frente a junio y del 70% respecto de julio de 2025. La Misión de Observación de los Derechos Humanos de la ONU en Ucrania (HRMMU) confirmó que se trata del registro más elevado en más de cuatro años de conflicto.

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Misiles y drones golpean a la población

Durante julio, Rusia lanzó un número récord de misiles contra territorio ucraniano, según datos de la Fuerza Aérea de Ucrania analizados por AFP. Los ataques incluyeron proyectiles balísticos y de crucero que alcanzaron diferentes zonas del país, entre ellas la capital.

Kiev figuró entre las localidades más afectadas. Naciones Unidas la describió como una de las ciudades más castigadas durante el mes, con 54 civiles fallecidos y 202 heridos como consecuencia de los ataques.

Los drones y los misiles de largo alcance constituyeron el principal mecanismo de muerte entre la población civil. La HRMMU calculó que estas armas estuvieron relacionadas con el 38% de los fallecimientos registrados en julio, lo que evidencia el peso de la guerra aérea en el aumento de víctimas.

Desde febrero de 2022, cuando Moscú inició la invasión a gran escala, el conflicto ha dejado cientos de miles de muertos, principalmente integrantes de las fuerzas militares de ambos bandos. La contienda es considerada la más sangrienta registrada en territorio europeo desde la Segunda Guerra Mundial.

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ONU advierte sobre un balance incompleto

Naciones Unidas ha podido verificar 16.874 muertes de civiles desde el inicio de la invasión rusa. Sin embargo, la organización considera que el número real es considerablemente mayor, debido a que no puede comprobar los fallecimientos ocurridos en áreas controladas por las fuerzas de Moscú.

Mariúpol es uno de los casos más difíciles de documentar. La ciudad portuaria, ubicada junto al mar de Azov, fue sometida a un prolongado asedio durante los primeros meses de la ofensiva rusa. Las autoridades y organismos internacionales estiman que miles de personas murieron durante los combates y el cerco.

Ante la amenaza de los misiles balísticos, cuya velocidad y trayectoria dificultan su interceptación, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, continúa solicitando a sus aliados mayores capacidades de defensa aérea. Entre sus principales pedidos figuran los sistemas estadounidenses Patriot, diseñados para enfrentar este tipo de proyectiles.

Al mismo tiempo, Kiev ha intensificado sus ataques de largo alcance contra objetivos situados dentro de territorio ruso, como respuesta a la ofensiva de Moscú.

Rusia también reporta víctimas

El Gobierno ruso afirmó que los ataques ucranianos provocaron en julio la muerte de 79 civiles dentro de su territorio y dejaron otros 601 heridos. Moscú atribuyó estas víctimas a las operaciones de largo alcance ejecutadas por las fuerzas de Kiev.

La ONU, no obstante, señaló que no pudo corroborar esas cifras de forma independiente, por falta de información y acceso. La falta de mecanismos de verificación impide establecer con certeza el balance total de víctimas civiles en territorio ruso.

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