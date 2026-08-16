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China construye dentro de gigantescas burbujas inflables que retienen hasta el 95 % del polvo y reducen el ruido de las obras

La tecnología busca evitar que el polvo y el ruido de las construcciones lleguen a los barrios cercanos, una alternativa que ya se aplica en proyectos urbanos del país asiático.

Las ciudades chinas están innovando en la construcción con cúpulas inflables que cubren los proyectos, reduciendo el polvo y ruido para vecinos.
Las ciudades chinas están innovando en la construcción con cúpulas inflables que cubren los proyectos, reduciendo el polvo y ruido para vecinos. | Foto: Dezeen
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Las obras de construcción suelen generar polvo, ruido y otras molestias para las personas que viven o trabajan cerca. En China, algunas ciudades están aplicando una solución poco convencional: cubrir los proyectos completos con enormes estructuras inflables.

Estas gigantescas cúpulas funcionan como una envolvente temporal alrededor de la obra y permiten que excavadoras, perforadoras y trabajadores continúen con sus actividades en un espacio aislado. Algunas pueden alcanzar dimensiones comparables a varios campos de fútbol.

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¿Cómo funcionan las gigantescas cúpulas inflables?

Las estructuras están formadas por una membrana que se mantiene en pie gracias a la presión del aire, por lo que no necesitan una compleja red de columnas en su interior. De esta manera, la maquinaria y los operarios pueden trabajar libremente dentro del espacio cubierto.

Uno de sus principales objetivos es contener los residuos generados durante las obras. Según datos difundidos por autoridades locales, estas estructuras pueden retener más del 95% del polvo producido durante determinados trabajos y reducir considerablemente el ruido que llega al exterior.

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Una cúpula de 50 metros permite trabajar con mal tiempo

En Jinan, capital de la provincia de Shandong, se ha utilizado una estructura de aproximadamente 50 metros de altura y unos 20.000 metros cuadrados de superficie. La enorme cubierta puede instalarse e inflarse en cuestión de horas para crear un espacio protegido.

El sistema también permite continuar determinadas tareas cuando las condiciones meteorológicas son desfavorables, como durante lluvias intensas o fuertes vientos. Sin embargo, mantener una estructura de estas dimensiones requiere ventiladores funcionando de forma constante, además de sensores que controlan la temperatura, la presión y la calidad del aire.

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