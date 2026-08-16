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El presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro dieron el banderazo de salida a su campaña rumbo a las elecciones presidencialesde Brasil, fijadas para el 4 de octubre. El líder del Partido de los Trabajadores aspira a un cuarto mandato no consecutivo, mientras el hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro representa al Partido Liberal y encarna la continuidad del bolsonarismo.

El ambiente entre los votantes refleja desgaste más que entusiasmo. "La campaña está muy floja. Los candidatos presidenciales, todos son malos. No voy a votar por Lula ni por Bolsonaro", relató a la AFP Rosalie Lourecal, vendedora de 53 años en un mercado de Río de Janeiro. Lula eligió São Bernardo do Campo para su primer mitin, el mismo lugar donde forjó su liderazgo sindical en la década de 1970, mientras Flávio Bolsonaro habló desde un camión con altavoces en la playa de Copacabana, punto de encuentro histórico de los seguidores de su padre.

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Trump se convierte en factor de presión electoral

El mandatario estadounidense se transformó en un actor inesperado de la contienda. Su administración aplicó aranceles a productos brasileños, presionó para agilizar el reconocimiento del nuevo embajador de Estados Unidos y pretendió enviar funcionarios a examinar el sistema electrónico de votación del país. Lula calificó estas acciones como injerencia y ordenó medidas arancelarias de reciprocidad.

"No se meta en los asuntos de Brasil, especialmente en lo que respecta a las elecciones. Si se mete, va a perder", declaró el jefe de Estado. Flávio Bolsonaro, en contraste, defiende un acercamiento con Washington, en línea con la postura que sostuvo su padre durante su gestión. A la tensión con Estados Unidos se suma el roce con Argentina, después de que el presidente Javier Milei llamara "presidiario" y "ladrón" a Lula durante la proclamación de Flávio como candidato del Partido Liberal.

¿Qué dicen las encuestas presidenciales en Brasil?

La encuesta Quaest, difundida el 14 de agosto, sitúa a Lula con 43% de intención de voto frente a un 40% de Flávio Bolsonaro en un hipotético balotaje, cifra dentro del margen de error de dos puntos. La brecha resulta más estrecha que la registrada por Lula frente a Jair Bolsonaro en 2022, cuando la ventaja llegó a 13 puntos. Datafolha y CNT/MDA arrojan cifras parecidas, con diferencias de cinco y casi nueve puntos respectivamente.

Fuera de ambos favoritos, candidatos como Renan Santos, Ronaldo Caiado y Romeu Zema no superan el 5% de las preferencias, según el mismo sondeo. Un 4% de los consultados se mantiene indeciso, grupo integrado sobre todo por mujeres y electores de clase media, de acuerdo con el politólogo Claudio Couto, de la Fundación Getulio Vargas. Ese segmento podría resultar decisivo en un escenario de polarización política tan cerrado.

Investigaciones judiciales golpean a ambos candidatos

La Corte Suprema autorizó pesquisas sobre Fábio Luís "Lulinha", hijo de Lula, por presunto tráfico de influencias ante entidades estatales como el Ministerio de Salud. Su defensa sostiene que es inocente y víctima de "intereses electorales". "Creo en él", dijo Lula, aunque aclaró que "si es culpable, pagará".

Flávio Bolsonaro, por su parte, enfrenta indagatorias por el financiamiento de "Dark Horse", cinta biográfica sobre su padre, luego de conocerse contactos con el banquero preso Daniel Vorcaro. El senador reconoció haber pedido fondos para el proyecto, aunque negó cercanía con el empresario. La corrupción figura entre las principales preocupaciones de los electores, junto al combate al crimen organizado, según los sondeos.