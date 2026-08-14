Xiaomi lanza la Mijia Ice Maker, un innovador dispositivo portátil que produce cubitos de hielo en solo 6 minutos, ideal para el hogar. Su capacidad alcanza los 13 kilos diarios. | Ilustración LR/Xiaomi/ChatGPT

Xiaomi lanza la Mijia Ice Maker, un innovador dispositivo portátil que produce cubitos de hielo en solo 6 minutos, ideal para el hogar. Su capacidad alcanza los 13 kilos diarios. | Ilustración LR/Xiaomi/ChatGPT

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El mercado de los electrodomésticos para el hogar suma una innovación relevante desde China. Xiaomi, mediante su firma Mijia, presentó la Mijia Ice Maker, un dispositivo portátil que genera cubitos directamente sobre la encimera en apenas 6 minutos, sin necesidad de recurrir al congelador convencional. Ese equipo compacto integra automatización junto a un proceso de congelación acelerado, con el cual la compañía aspira a transformar la preparación de bebidas frías en el ámbito doméstico.

Aquella máquina alcanza una capacidad de producción proyectada de 13 kilos de hielo al día. Su debut ocurre bajo el formato de financiación colectiva a un precio de 359 yuanes (un valor menor a US$54). A diferencia de los moldes tradicionales, la unidad ofrece funciones automatizadas de higiene, aunque "su lanzamiento inicial, sin embargo, está limitado al mercado chino".

¿Qué características destacan en la nueva máquina de hielo Xiaomi de US$54?

La firma asiática presentó en su mercado local la Mijia Ice Maker, una alternativa compacta y autónoma de sobremesa. Este electrodoméstico integra dos modalidades principales de trabajo: el programa congelación rápida, que fabrica ocho piezas pequeñas en un lapso de 6 a 8 minutos, y la función estándar, ideal para elaborar bloques más densos. "Estas últimas están concebidas para resistir más tiempo antes de derretirse y reducir así la rapidez con la que se diluyen las bebidas", detalló la compañía durante el lanzamiento oficial del producto.

Por el momento, la Mijia Ice Maker solo está disponible en China a un precio de 359 yuanes, sin información sobre su llegada a mercados como Latinoamérica o EE. UU. Foto: Xiaomi

En términos de rendimiento operativo, el depósito interno alberga 1 litro de agua, mientras que la cesta removible sostiene decenas de cubos. Con un funcionamiento continuo, la capacidad máxima alcanza los 13 kilogramos por jornada. Asimismo, sus dimensiones físicas de 290 × 260 × 210 mm junto a un peso aproximado de 6,1 kg ocupan un área similar a un papel A4, detalle que facilita su instalación sobre encimeras de cocina, barras de bar o zonas con espacio limitado.

La propuesta tecnológica añade un sistema de esterilización por luz ultravioleta, ciclo automático de lavado de cinco minutos y temporizador configurable a tres, cinco u ocho horas. Su cubierta posee un panel transparente diseñado para supervisar el nivel interior sin abrir el depósito complementado por luces LED informativas sobre la escasez hídrica y el modo activo. Dichos añadidos adaptan mecanismos inteligentes propios de aparatos de alta gama a un formato portátil accesible.

¿Llegará la nueva máquina de hielo de Xiaomi a Latinoamérica y Estados Unidos?

La Mijia Ice Maker se comercializa actualmente solo en China, donde inició su financiamiento colectivo en Xiaomi Youpin por 359 yuanes (alrededor de 50 a 53 dólares) y fijó su venta general a partir del 17 de agosto de 2026. Este importe refleja las condiciones del mercado asiático, por lo cual eventuales tarifas de importación, impuestos y logística modificarían la tarifa final ante una hipotética distribución internacional.

Hasta la fecha, el fabricante asiático no confirma el desembarco del dispositivo en territorio estadounidense ni en Latinoamérica. Aunque el portal global de la firma incluye múltiples electrodomésticos inteligentes, la cubitera eléctrica carece de un itinerario de salida para México, Perú o Brasil, de modo que cualquier reporte sobre su llegada a la región resulta especulativo.

El atractivo del aparato radica en su equilibrio de rapidez, rendimiento y bajo costo dentro de un diseño compacto. Producir la primera tanda en tan solo 6 a 8 minutos reduce la demora frente a los moldes convencionales, mientras su capacidad de fabricar 13 kilos diarios beneficia a oficinas y reuniones familiares. Más allá de presentar una tecnología novedosa, la compañía busca competir en el sector del hogar mediante funciones como desinfección ultravioleta, autolimpieza y encendido programado.