Alejandra Baigorria expresó su molestia contra Israel Dreyfus por la parodia que hizo junto a Luciana Roy en 'Sin más que decir'. Asimismo, se mostró indignada por lo que dijo María Pía Copello sobre Said Palao, a quien tildó de 'patético' por revelar su sueldo en 'Esto es guerra' y anunciar el voucher del regalo que le dio a la empresaria por su cumpleaños.

No todo es chancar y burlarse, sino también reconocer las cosas buenas que hacen las personas (...) Es lamentable, a veces uno se choca con la realidad y ve que no todo el mundo te tiene cariño o no te considera como tú lo haces con ellos. Pero normal, no pasa nada, yo estoy tranquila y contenta, haciendo mis cosas, trabajando, trayendo tecnología, industria para generar muchos más empleos para más peruanos, declaró Alejandra Baigorria para las cámaras de Latina.

Alejandra Baigorria decepcionada de 'Sin más que decir'

Luego, la 'Rubia de Gamarra' admitió que no le gustó lo que hicieron en el pódcast de María Pía Copello, donde también trabaja su amigo Israel Dreyfus. Te soy realmente sincera, a mí sí me dolió. Más que molestar, me dolió por las personas de las cuales vinieron. Soy una persona que jamás le desearía el mal a nadie, que jamás me burlaría de ningún problema que cada uno tenga, menos de personas que yo considero y que en algún momento compartieron mucho cariño conmigo, dijo decepcionada.

Según Alejandra Baigorria, ella no se atrevería a hacer algo similar. Una cosa es que opinen, que rajen y que no estén de acuerdo… usaron palabras como 'patético', hasta allí todo perfecto. Incluyendo al productor de ese programa, a todos los considero y me he portado bien con ellos. Pero a veces uno no lo entiende porque es algo que yo no haría, indicó la empresaria.

Alejandra Baigorria entiende las críticas hacia Said Palao

En otra parte de la entrevista, Alejandra Baigorria admitió que no fue adecuado que Said Palao exponga información de sus ingresos personales, pero aseguró que ya estaba harto de los comentarios en su contra. Como se recuerda, lo tildaron de 'mantenido' cuando se reveló que viajó a Japón junto a la empresaria.

Lo que pasa es que yo lo entiendo y ahí yo no tuve nada que ver. Said nunca ha dicho nada, pero hay un momento en que cansa, es normal. Y de repente no fue lo correcto y tienen razón. Todos pisamos el palo, todos caemos y llegamos a un punto de desesperación en lo que uno ya no la pasa tan bien. Son errores que uno hace y vamos a tener que asumir las consecuencias, manifestó.

Finalmente, Alejandra Baigorria advirtió que seguirá firme con las diversas demandas que ha interpuesto a figuras del entretenimiento para poner un alto a quienes supuestamente buscan perjudicarla. Yo sigo para adelante… con mis trabajos, con mis cosas y sobre todo con que sé que estoy haciendo las cosas bien y acompañada del 'de arriba'. Siempre después de la tormenta viene la calma, la felicidad, el sol, el brillo y todo lo demás, añadió con una sonrisa.