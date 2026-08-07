Un perro despejó una montaña llena de cabras para que aterrizara un helicóptero: el video sorprende a todos

Un perro Gran Pirineo se convirtió en héroe en Laguna Beach, California, al guiar un rebaño de cabras durante un operativo de emergencia, facilitando el aterrizaje de un helicóptero. | Foto: Zooplus

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Un perro Gran Pirineo se convirtió en el protagonista inesperado de un operativo de emergencia en Laguna Beach, California. Mientras los equipos de rescate preparaban una zona para el aterrizaje de un helicóptero, decenas de cabras ocupaban la ladera y parte del área que debía permanecer despejada.

Sin que los rescatistas tuvieran que intervenir, el animal comenzó a desplazarse detrás del rebaño y logró conducirlo pendiente arriba hasta alejarlo de la trayectoria de la aeronave.

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Un dron captó toda la escena

El momento ocurrió el 31 de julio de 2026 y fue registrado mediante un dron del Departamento de Policía de Laguna Beach. Las imágenes muestran al perro siguiendo al rebaño hasta que la zona de aproximación queda despejada.

Una vez cumplida su inesperada misión, el animal aparece caminando por la ladera mientras mueve la cola. La propia Policía destacó su actuación con un mensaje que rápidamente llamó la atención: "Ese es un buen chico".

El operativo movilizó a policías y bomberos

En el lugar también se encontraban policías, bomberos y personal del Orange County Fire Authority. Sin embargo, las autoridades no anunciaron el motivo de la emergencia que había provocado la movilización ni explicaron por qué era necesario utilizar el helicóptero.

El protagonismo terminó recayendo en el perro, cuya intervención permitió despejar la zona sin que los rescatistas tuvieran que arrear directamente a las cabras.

¿Por qué un Gran Pirineo estaba con las cabras?

El Gran Pirineo es una raza tradicionalmente asociada con el cuidado de rebaños. Su gran tamaño, resistencia y comportamiento protector hacen que sea utilizado como guardián de animales de granja.

Aunque los perros pastores especializados suelen encargarse de conducir al ganado, el comportamiento mostrado en Laguna Beach demostró que este ejemplar podía controlar el desplazamiento del grupo y mantener a las cabras juntas.