Celebremos a Blanca Varela en su centenario

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Este lunes 10 de agosto es una fecha importante para la literatura peruana. Ese día se cumplen 100 años del natalicio de la poeta Blanca Varela (1926-2009). En una nota de La República publicada en febrero pasado, dimos cuenta de que este era uno de los acontecimientos culturales del año e indicamos también que en los próximos meses tendríamos más títulos que nos recordarían su legado literario y vital. Y así sucedió.

Cuando Blanca Varela falleció, a los 82 años, ya había recibido el reconocimiento internacional (a saber: el Premio Internacional de Poesía Ciudad de Granada-Federico García Lorca 2006 y el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana 2007) que sacó lustre a una poética ampliamente valorada. Pero lo más importante es que Varela fue testigo de la trascendencia de su poesía más allá de las paredes de los cenáculos y la academia. Su poesía, en el hermetismo de su morfología, era mágicamente reveladora en sus silencios. Esa epifanía silente fue lo que empezó a seducir a los nuevos lectores. En un mundo marcado por el ruido y la rapidez visual, los jóvenes interesados en leer poesía hallaron en ella una verdad, quizá una amiga que te dice las cosas claras, y una identificación con una propuesta que no dialogaba con la impostura y sí con un modo de estar en la vida. Quienes más la están leyendo hoy en día son precisamente los jóvenes y es muy probable que esa atención a su obra haya comenzado con la resonancia mediática de los reconocimientos internacionales que obtuvo antes de morir.

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"Canto villano. Poesía reunida, 1949-1994". Precio: 69 soles. Imagen: Difusión.

En este 2026 hemos leído dos buenas aproximaciones a su vida. Pienso en Ponte un alma si la encuentras. Un retrato de Blanca Varela (UPC) de Daniella Paredes Johnson y en La vértebra perdida. Una biografía de Blanca Varela (Lumen) de Fietta Jarque. Así, sin que se haga tanta bulla, Varela ya cuenta con dos títulos sobre su vida, la cual tiene los tintes de la leyenda. En cuanto a su poesía, saludamos la reedición de El más crudo invierno. Notas a un poema de Blanca Varela (Personaje Secundario) de Mario Montalbetti. Este libro, que analiza el tercer poema de Concierto animal (1999), fue publicado en el 2016 por el Fondo de Cultura Económica. Recuerdo que generó muy buenas reseñas.

El Fondo de Cultura Económica publicó la edición conmemorativa, por el centenario del natalicio de la autora, de Canto villano. Poesía reunida, 1949-1994. Este volumen, que cuenta con los prólogos de Carmen Ollé y Gabriela Wiener, y los epílogos de Roberto Paoli, Adolfo Castañón, Gonzalo Portocarrero y Ethel Barja, toma el título de un poemario fundamental de Varela, Canto villano de 1978. Se trata de una bella publicación que, durante la última FIL de Lima, fue la más requerida por los lectores de poesía, en especial los jóvenes. A partir de esta edición, releí su legendario primer poemario, Ese puerto existe de 1959. Desde el inicio, Blanca Varela estaba destinada a ser una gigante. Su mérito es no habérsela creído. Toda la obra de Varela es coherente, en forma y contenido; las bases de la misma se encuentran en este primer libro.

"El falso teclado". Precio: 59 soles. Imagen: Difusión.

Ni bien terminé la relectura de Ese puerto existe, pasé al último título de Blanca Varela: El falso teclado, editado por Personaje Secundario. Este poemario ha tenido un tránsito editorial muy peculiar. La poeta fechó su escritura en el 2000 y apareció en el 2001 dentro de Donde todo termina abre las alas. Poesía reunida (1949-2000) de Galaxia Gutenberg y Círculo de Lectores. En el 2004, fue parte de Tríptico/Trittico, a cargo de la Editorial Horizonte y el Instituto Italiano de Cultura. En esta edición bilingüe (castellano-italiano) encontramos los tres últimos poemarios de Varela: El libro de barro, Concierto animal y El falso teclado. En el año 2016, El falso teclado apareció, por primera vez, como libro autónomo gracias a La Casa de la Literatura Peruana. Por cierto, en la web de la Caslit se puede hallar toda la poesía de Varela, tanto la publicada como la inédita (o la que no quiso que se publicara).

Con El falso teclado, la joven editorial inaugura la Colección Blanca Varela. Es decir, publicará cada uno de los ocho libros de Varela por separado. Para quien escribe, es una gran noticia. El próximo título será Concierto animal, que saldrá en el marco de la Feria Ricardo Palma.

Celebremos a Varela por todo lo alto.

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Datos:

Homenaje. Este lunes 10, en el Fondo de Cultura Económica se llevará a cabo el conversatorio “Centenario de Blanca Varela” con Rocío Silva-Santisteban, Giovanna Pollarolo y Daniella Paredes. A las 7: 30 p.m. en Calle Berlín, 238, Miraflores.

Recital. Lunes 10, a las 7:00 p.m. en la librería La Rebelde (Batalla de Junín 260, Barranco), las escritoras Alessandra Pinasco, María Belén Milla y Angelina Ferrero leerán poemas de Blanca Varela.