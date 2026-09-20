Poder Judicial dicta 36 meses de prisión preventiva contra Jhonsson Cruz, líder de Los Pulpos

La investigación sigue su curso, mientras se busca aclarar el alcance de la organización criminal Los Pulpos y sus actividades delictivas.

La investigación sigue su curso, mientras se busca aclarar el alcance de la organización criminal Los Pulpos y sus actividades delictivas. Foto: composición LR

Jhonsson Cruz Torres, alias ‘Jhonsson Pulpo’, señalado como cabecilla de la organización criminal Los Pulpos, y Gabriel Alexander Saúl Mendocilla Gómez recibieron 36 meses de prisión preventiva. Ambos fueron intervenidos en Bolivia y son investigados por el secuestro del empresario minero Jenss Lara y el asesinato de cuatro personas que se trasladaban junto a él en un vehículo el 30 de agosto, en Trujillo, La Libertad.

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