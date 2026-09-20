Poder Judicial dicta 36 meses de prisión preventiva contra Jhonsson Cruz, líder de Los Pulpos, por secuestro de empresario en Trujillo
El Poder Judicial impone 36 meses de prisión preventiva a Jhonsson Cruz Torres y Gabriel Alexander Saúl Mendocilla, acusados de dirigir la organización criminal Los Pulpos.
Jhonsson Cruz Torres, alias ‘Jhonsson Pulpo’, señalado como cabecilla de la organización criminal Los Pulpos, y Gabriel Alexander Saúl Mendocilla Gómez recibieron 36 meses de prisión preventiva. Ambos fueron intervenidos en Bolivia y son investigados por el secuestro del empresario minero Jenss Lara y el asesinato de cuatro personas que se trasladaban junto a él en un vehículo el 30 de agosto, en Trujillo, La Libertad.
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