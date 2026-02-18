Perro lobo irrumpió en los Juegos Olímpicos 2026: burló los dispositivos de seguridad y cruzó la meta
La presencia del animal en la prueba por equipos de esquí genero mucha sorpresa entre los participantes de los Juegos Olímpicos de Invierno. El curioso episodio se volvió viral en redes sociales.
Los Juegos Olímpicos de Inverno de Milán Cortina 2026 nos regalaron un divertido momento. La prueba por equipos del esquí femenino tuvo como protagonista a un perro lobo. El animal irrumpió en plena competencia ante la sorpresa del los deportistas y el público que asistió al Centro de Esquí Alpino Tofane de Italia.
Las redes sociales no fueron ajenas a este inesperado episodio. Más allá de los registros de la televisión, muchos usuarios reaccionaron ante la presencia del canino y deseaban conocer su historia.
Perro lobo irrumpe en los Juegos Olímpicos
Los medios de comunicación que asistieron a la zona lograron captar al perro lobo burlando los dispositivos de seguridad para colarse en el trayecto de las esquiadoras. Ante el asombro de los aficionados, el animal siguió con su recorrido hasta cruzar la meta junto a la griega Konstantina Charalampidou y la croata Tena Hadzic.
De acuerdo a los reportes de la organización, la seguridad logró controlar al animal para que la competición pueda continuar con su programación. Asimismo, indicaron que su presencia no causó mayores inconvenientes, pues en ningún momento mostró un comportamiento agresivo.
Por su parte, al agencia EFE señaló que el nombre del perro es 'Nazgul' y que su dueña es una exesquiadora local que vive a unos 500 metros de la sede.
La sorpresa de los participantes con el perro lobo en los Juegos Olímpicos
Giovanni Plano, jefe de operaciones y director general del evento brindó detalles de lo acontecido con 'Nazgul'. "Es lo más extraño que me ha pasado hasta ahora (...) Pertenecía a un vecino que estaba paseando y se escapó. Lo atrapamos y, al poco tiempo, el dueño vino a buscarlo", explicó en diálogo con Ansa.
La griega Konstantina Charalampidou, que cruzó la meta acompañada del animal, aseguró se mostró sorprendida con lo acontecido. "Era bonito y para nada agresivo, así que sin problema. Después de cruzar la meta, se acercaba a todo el mundo. Yo quería acariciarlo, pero no tuve tiempo, le perdí de vista pronto", sostuvo.