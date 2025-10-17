La enorme fortuna que la actriz Diane Keaton dejó como herencia a sus hijos y mascota tras su muerte

Diane Keaton, quien falleció el 11 de octubre a los 79 años y conocida por su exitosa carrera en Hollywood, no solo dejó un patrimonio estimado en 100 millones de dólares a sus hijos adoptivos, Dexter y Duke Keaton, sino para su fiel compañera. Esa es justamente una perrita de nombre Reggie, quien continuará viviendo con el mismo bienestar que disfrutó a su lado.

Reggie, una golden retriever que llegó a la vida de Diane en 2020, se convirtió rápidamente en su compañera inseparable. La actriz solía bromear sobre sus grandes amores, mencionando a sus hijos, Al Pacino, la arquitectura y su perro. En su última publicación en Instagram, Keaton compartió una imagen sonriente junto a Reggie, evidenciando la conexión especial que tenían.

La fortuna que la actriz Diane Keaton le dejó a su perro

El monto de $5 millones no solo garantiza el bienestar de Reggie, sino que también tiene un propósito altruista. Una vez que la perrita fallezca, el dinero restante se destinará a organizaciones de rescate animal y albergues, perpetuando así el activismo de Diane Keaton en favor de los animales.

Este acto de generosidad ha resonado en la comunidad, destacando la importancia de cuidar y proteger a los seres más vulnerables.

Muere Diane Keaton, estrella de Hollywood

La noticia del fallecimiento de Diane Keaton generó una oleada de homenajes en Hollywood. La causa de su muerte fue revelada como neumonía bacteriana, un deterioro de salud que se produjo de manera repentina en los últimos meses. Figuras destacadas del cine, como su expareja Al Pacino, expresaron su tristeza, sintiéndose "completamente solos" tras la pérdida. Woody Allen, quien trabajó con Keaton en 'Annie Hall', se mostró "extremadamente sorprendido y molesto" por su partida.

Otros colegas, como Steve Martin, Bette Midler y Goldie Hawn, también rindieron tributo a la inolvidable estrella, recordando su legado y la huella que dejó en la industria del cine. La vida de Diane Keaton, marcada por su talento y su amor por los animales, será recordada por siempre.