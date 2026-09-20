No se lo preguntes a Claude, por Ramiro Escobar

El febril debate global suscitado en torno a la Inteligencia Artificial (IA) tiene hoy cierta connotación tenebrosa. Ya no gira sólo en torno a cuánta gente va a perder su trabajo por culpa de ella, o a cuánto va a reemplazar a nuestras funciones cerebrales. Ahora ya ha arribado al terreno de una posible destrucción de la humanidad, como sostuvo el ingeniero Jacob Coxon.

Que lo diga alguien que trabajó dentro de uno de los monstruos del rubro (Anthropic, creador de la/el afanoso asistente ‘Claude’) también es revelador. Habitualmente, eran filósofos, sociólogos, antropólogos o educadores los que llamaban la atención sobre los riesgos. De pronto, del seno de los Centros de Datos ha salido alguien a decirnos que algo, allí adentro, comienza a oler mal.

A partir de su alerta han salido a hablar otros ex trabajadores de la IA y a la vez los mismos directivos de las empresas, así como también líderes políticos, como el infaltable e inefable Donald Trump. Y es curioso que sea casi el único que se opone a cualquier regulación. Una evidencia, acaso, de que la preocupación de fondo no es la ética, sino el business.

Es posible que los magnates digitales se hayan dado cuenta de los peligros potenciales. Pero también es posible que no quieran más competencia y que jueguen en pared con Trump para bloquear al dragón chino en este terreno. Ya se perfila una furibunda competencia geopolítica por la IA, donde Pekín y Washington se perfilan como los principales e inevitables protagonistas.

No creo que Claude, ni Chat GPT, tengan la respuesta sobre cómo va a ser esa confrontación. Se lo pregunté a este último y me dio una respuesta francamente escasa: “ambos países avanzan a ritmos acelerados” (vaya novedad). ¿O será que se guardó una respuesta estratégica? Se afirma que existen ya tribus de IA, en las que surgen líderes, que prácticamente tienen vida propia.

Todo eso podría ocurrir en esta dimensión desconocida. Aun así, la batalla crucial -si se da- se jugará en el terreno del juicio crítico, o en el de nuestra humana fragilidad, como sugiere el Papa León XIV en su encíclica sobre el tema. Ningún asistente artificial llora, sufre o ama como nosotros. Y eso, en el fin de los tiempos, tal vez sea la única salvación de la Humanidad.