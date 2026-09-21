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Judicialidad

Corte del Santa: dos familias logran acuerdos sobre tenencia y visitas en segunda instancia

Los acuerdos fueron alcanzados tras el diálogo promovido por los jueces durante audiencias de procesos que se encontraban en segunda instancia.

Segunda Sala Civil promovió acuerdos sobre tenencia y régimen de visitas. Foto: difusión.
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Dos procesos relacionados con la tenencia y variación de tenencia concluyeron mediante acuerdos conciliatorios en la Segunda Sala Civil de la Corte del Santa. Las conciliaciones se concretaron el 16 de setiembre, luego de que los magistrados promovieran el diálogo entre los progenitores durante las audiencias.

Los casos se encontraban en segunda instancia, tras la presentación de recursos de apelación. Durante las audiencias, el Colegiado consultó a las partes sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo. Los progenitores aceptaron dialogar y, luego de evaluar sus propuestas, alcanzaron consensos sobre la tenencia, régimen de visitas, vacaciones y otras condiciones relacionadas con el cuidado y bienestar de sus hijos.

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En el primer proceso, los padres acordaron que la menor continúe bajo la tenencia de su madre y modificaron el régimen de visitas del padre. Asimismo, establecieron acuerdos para compartir fechas especiales como Navidad, Año Nuevo, vacaciones y cumpleaños. En el segundo caso, se acordó que la madre ejerza la tenencia del menor durante la semana, mientras que el padre contará con un régimen de visitas con externamiento y podrá compartir con su hijo durante los periodos vacacionales.

Las audiencias estuvieron a cargo de la Segunda Sala Civil que preside la Dra. Anita Alva Vásquez e integrada por los jueces superiores Flor Guerrero Saavedra y Carlos Plasencia Cruz. La Sala aprobó ambos acuerdos, otorgándoles efectos de sentencia. Los progenitores también asumieron el compromiso de velar por la integridad física y psicológica de sus hijos y mantener una relación basada en el respeto.

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Esta experiencia evidencia que el diálogo puede abrir nuevas posibilidades para resolver los conflictos familiares incluso cuando un proceso ya se encuentra en segunda instancia. Para la Corte del Santa, estos acuerdos representan una práctica que contribuye a una justicia más cercana, al permitir que los propios involucrados participen en la construcción de una solución y prioricen el bienestar de sus hijos.

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