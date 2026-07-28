Marco Vinelli jura como nuevo titular del Midagri.

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Vinelli es economista y cuenta con una maestría en Administración Estratégica de Empresas (MBA), además de una especialización de posgrado en Finanzas. Actualmente lidera la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de ESAN y, en el sector privado, ocupa el cargo de gerente general de Allpu, compañía enfocada en la agroexportación. Su trayectoria profesional está vinculada al desarrollo del sector agrario, proyectos de infraestructura de riego, financiamiento para productores rurales, cambio climático y seguridad alimentaria.

En la gestión pública también ha ocupado diversos cargos relacionados con el impulso del agro peruano. Entre 2015 y 2016 estuvo al frente del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (Agro Rural). Asimismo, fue director general de Negocios Agrarios del entonces Ministerio de Agricultura y jefe del Programa de Compensaciones para la Competitividad (Agroideas), posiciones desde las que participó en el diseño y ejecución de iniciativas orientadas a mejorar la productividad y competitividad del campo.