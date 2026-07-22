Una innovadora moto acuática inspirada en el caza ruso Sukhoi Su-35 destaca por su diseño y velocidad. | Foto: Makerium

Una innovadora moto acuática inspirada en el caza ruso Sukhoi Su-35 destaca por su diseño y velocidad. | Foto: Makerium

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Una embarcación inspirada en el caza ruso Sukhoi Su-35 se ha convertido en una de las creaciones náuticas más llamativas de los últimos tiempos. Equipada con dos motores Kawasaki, una estructura de fibra de vidrio y un diseño que replica casi a la perfección el aspecto del avión militar, esta moto acuática es capaz de alcanzar una velocidad máxima de 75 km/h.

El proyecto fue desarrollado por el creador vietnamita Hoàng Thanh, quien documentó el proceso de construcción en su canal de YouTube. Gracias a sus dos toberas orientables y a una configuración bimotor, la embarcación destaca por su gran maniobrabilidad.

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Los propulsores que le asemeja al avión de combate ruso Sukhoi Su-35. Foto: Makerium

¿Cuál fue el proceso de construcción de la moto de agua?

El objetivo fue conservar la estética del avión y adaptarla para que pudiera desplazarse sobre el agua sin perder su apariencia. Para lograrlo, el constructor utilizó planchas de plástico Fromex para crear un molde inicial. Posteriormente, aplicó capas de fibra de vidrio y resina, el mismo método empleado en la fabricación de cascos de motos de agua comerciales.

¿Cuál es la característica más llamativa de este vehículo?

Uno de los aspectos más llamativos del proyecto es su sistema de propulsión. La embarcación incorpora dos motores Kawasaki de dos tiempos y 650 centímetros cúbicos, restaurados de antiguas motos de agua fabricadas a finales de los años ochenta.

En conjunto, ambos propulsores desarrollan más de 100 caballos de fuerza, lo que permite que la moto acuática alcance una velocidad máxima de 75 km/h. Cada motor está conectado a una bomba de chorro que impulsa el agua mediante una tobera orientable instalada en la parte trasera.

Imita el movimiento del caza ruso Sukhoi Su-35

El sistema de doble propulsión no solo reproduce visualmente la configuración del Su-35, sino que también mejora el comportamiento de la embarcación sobre el agua. Mediante control remoto, las toberas orientables permiten realizar giros ágiles y precisos, una característica que recuerda a la extraordinaria maniobrabilidad del avión militar.

Además, las superficies de cola fueron construidas móviles, mientras que la amplia parte inferior del fuselaje actúa como casco de planeo, facilitando que la embarcación se deslice con mayor eficiencia sobre el agua.

Un acabado que hace creer que se trata de un auténtico avión de combate

La ilusión se completa con un detallado trabajo de pintura. El casco luce el característico esquema en tonos azul claro y blanco utilizado por algunas versiones del Su-35S, reproduciendo fielmente el camuflaje del avión de combate ruso.

Aunque esta creación nunca despegará ni alcanzará velocidades supersónicas, su diseño, ingeniería artesanal y rendimiento en el agua la han convertido en una de las motos acuáticas más sorprendentes vistas hasta ahora.