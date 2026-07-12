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Jair Bolsonaro excluye a su esposa y elige a su hijo Flávio como candidato para la Presidencia de Brasil

La elección de Flávio como heredero político profundiza la disputa con Michelle Bolsonaro, quien impulsa su propio movimiento tras alejarse de la estructura del Partido Liberal.

Jair Bolsonaro ha designado a su hijo Flávio como su portavoz y precandidato a la presidencia de Brasil
Jair Bolsonaro ha designado a su hijo Flávio como su portavoz y precandidato a la presidencia de Brasil | AFP
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Jair Bolsonaro oficializó a su hijo Flávio Bolsonaro como su portavoz y precandidato para la Presidencia de Brasil a través de una carta leída por el senador durante una transmisión en redes sociales. El exmandatario, que cumple arresto domiciliario, sostuvo que confía en él como "la mejor opción" con el objetivo de enfrentar la corrupción, la violencia y la pobreza, una decisión que deja fuera de la carrera a su esposa, Michelle Bolsonaro, en medio de una disputa interna dentro del Partido Liberal (PL).

En el mensaje, el líder recluido pidió respaldo a su hijo y afirmó que llegó "el momento de arremangarnos, dejar de lado las diferencias" con el fin de apoyar su candidatura. También lo presentó como "mi portavoz, en quien confío para rescatar a Brasil y guiarnos hacia la paz y la prosperidad". Tras leer la carta, Flávio agradeció el gesto y aseguró que la designación permitirá "evitar declaraciones contradictorias o diferentes interpretaciones".

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Michelle lanza "Imparables MB" tras ruptura abierta con Flávio

La proclamación de Flávio se produjo pocos días después de que Michelle Bolsonaro anunciara la creación del movimiento político Imparables MB, una iniciativa presentada tras su salida de la presidencia del PL Mulher. La ex primera dama había renunciado al cargo después de hacer públicas sus diferencias con su hijastro, a quien acusó de tratarla con grosería durante una conversación relacionada con las alianzas electorales.

El gobierno interno del PL tampoco logró contener la crisis. El presidente nacional del partido, Valdemar Costa Neto, reconoció que Michelle y Flávio dejaron de comunicarse y advirtió que era necesario resolver el conflicto antes de la convención nacional prevista para el 25 de julio. "Michelle es una persona especial. Tiene talento, es una gran líder y la necesitamos con nosotros. No podemos seguir peleando en casa. Tenemos que solucionar esto en 20 días y ser capaces de retomar el rumbo", declaró.

Lula mantiene ventaja con 41% frente a Bolsonaro

La disputa dentro del bolsonarismo coincide con un escenario electoral complejo del Partido Liberal. Según la última encuesta de Datafolha, Luiz Inácio Lula da Silva registra un 41% de intención de voto en primera vuelta, mientras que Flávio Bolsonaro alcanza el 31%. En un eventual balotaje, la diferencia se reduce a 47% frente a 43%.

El contexto también está marcado por la situación judicial del exmandatario. Jair Bolsonaro cumple una condena de 27 años y tres meses de prisión bajo arresto domiciliario luego de ser considerado líder de una organización criminal vinculada al intento de golpe de Estado posterior a las elecciones de 2022. Desde esa condición impulsó públicamente la candidatura de su hijo y le otorgó la representación política del espacio.

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Milei viajará a Brasil para respaldar la campaña

La candidatura de Flávio recibió respaldo desde Argentina. El presidente Javier Milei anunció que viajará el 25 de julio a São Paulo para participar en el acto en el que el senador será presentado como candidato presidencial del PL.

El anuncio provocó reacciones en el oficialismo brasileño. Guilherme Boulos, secretario general de la Presidencia de Lula, criticó la reunión mediante un mensaje en X. Mientras tanto, Milei explicó que su agenda internacional incluirá además visitas a Perú, Colombia y Ecuador, y defendió esos viajes al afirmar que servirán para fortalecer el comercio.

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