Protestas estudiantiles en India lograron la dimisión del ministro de Educación tras irregularidades en examen nacional

Las demandas se ampliaron a la falta de oportunidades laborales y críticas a las políticas del primer ministro Modi. Foto: AFP.

Las demandas se ampliaron a la falta de oportunidades laborales y críticas a las políticas del primer ministro Modi. Foto: AFP.

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Las protestas estudiantiles que durante seis días mantuvieron movilizada a Nueva Delhi concluyeron después de que el ministro de Educación de India, Dharmendra Pradhan, presentara su renuncia y el Partido Popular de las Cucarachas (CJP), principal portavoz del movimiento, anunciara que el Gobierno aceptó sus demandas.

Posteriormente explicó: "Para que la nación permanezca unida y los estudiantes no se vean atrapados en dificultades legales, y puedan concentrarse en sus estudios y carreras, he decidido presentar mi renuncia al Primer Ministro".

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Tras el anuncio, el CJP celebró la decisión con el mensaje: "¡Larga vida al poder de los estudiantes!", "la democracia ha triunfado". Su fundador, Abhijeet Dipke, escribió en Instagram: "¡Lo hemos conseguido!". Más tarde, el portavoz del movimiento, Ashutosh Ranka, confirmó el fin de las movilizaciones al señalar: "Todas nuestras demandas han sido aceptadas, por lo que pedimos a los manifestantes que se retiren de inmediato y regresen a casa pacíficamente".

Las protestas comenzaron tras las denuncias de irregularidades masivas en el examen nacional de acceso a Medicina, en el que participaron más de 2 millones de aspirantes. De acuerdo con medios locales, la anulación de la prueba provocó el suicidio de una veintena de estudiantes. Desde el lunes, miles de jóvenes permanecieron concentrados en la explanada de Jantar Mantar, en el centro de Nueva Delhi.

Una demanda estudiantil y laboral

Con el paso de los días, las demandas se ampliaron para incluir reclamos por la falta de oportunidades laborales para los graduados y críticas a las políticas del primer ministro Narendra Modi. El lunes, una marcha hacia el Parlamento fue reprimida por la policía con porras y gases lacrimógenos. Las autoridades reportaron 180 heridos, mientras los manifestantes aseguraron que fueron centenares.

Antes de la dimisión del ministro, el Gobierno aprobó un proyecto de enmienda a la ley que permitirá el inicio de procedimientos judiciales acelerados y sanciones severas contra quienes cometan fraudes en los exámenes. La iniciativa deberá ser debatida en el Parlamento.

Pese al anuncio, algunos manifestantes consideran que la renuncia no resolverá el problema de fondo. "Los estudiantes tienen razón al quejarse", afirmó a la AFP el ingeniero Abhijit. "Pero no estoy seguro de que la dimisión del ministro sea suficiente para cambiar algo", añadió. En su opinión, "habría que cambiar completamente el sistema".

La oposición también respaldó las protestas. El líder del Partido del Congreso, Rahul Gandhi, pidió la dimisión del primer ministro, mientras Modi difundió un video en redes sociales en el que agradeció a los manifestantes sus contribuciones positivas al debate.