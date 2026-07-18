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Suprema de Brasil no permitirá la visita de Milei a Jair Bolsonaro ante nueva sanción por la difusión de carta política

El juez Alexandre de Moraes prohibió encuentros sociales durante 30 días a Bolsonaro tras comprobar una violación de medidas cautelares. Solo se permiten visitas de personal médico y defensores legales.

La sentencia prohíbe visitas con fines políticos y prohíbe a Bolsonaro comunicarse a través de redes sociales. Foto: AFP.
La sentencia prohíbe visitas con fines políticos y prohíbe a Bolsonaro comunicarse a través de redes sociales. Foto: AFP.
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La Corte Suprema de Brasil denegó formalmente la solicitud para que el mandatario argentino, Javier Milei, visite al exmandatario brasileño Jair Bolsonaro en la residencia de Brasilia donde cumple prisión domiciliaria.

La resolución, emitida por el magistrado Alexandre de Moraes, dejó sin efecto la petición presentada por la defensa del líder ultraderechista, sepultando los planes del jefe de Estado argentino de realizar una escala técnica en la capital brasileña para solidarizarse con su aliado político.

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Milei, quien había expresado sus intenciones de pasar por Brasilia para saludar a Jair Bolsonaro, tenía programado este encuentro como antesala a su participación en la convención del Partido Liberal en São Paulo, donde se oficializará la candidatura presidencial del senador Flávio Bolsonaro, hijo mayor del exjefe de Estado.

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Violación de las medidas impuestas por el Supremo

El origen del bloqueo judicial radica en un severo endurecimiento del régimen de reclusión domiciliaria impuesto a Bolsonaro, quien a sus 71 años purga una condena de 27 años de cárcel por liderar una trama golpista en 2022 destinada a evitar la asunción del actual gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva.

El juez de Moraes determinó aplicar una sanción que prohíbe cualquier visita social al exmandatario durante 30 días, permitiendo únicamente el acceso a personal médico, fisioterapeutas y a sus abogados defensores.

Esta penalización fue motivada luego de comprobarse que Bolsonaro violó una medida cautelar que le impide comunicarse a través de las redes sociales, ya que su hijo Flávio leyó públicamente una carta de puño y letra escrita por su padre en la que llamaba a "dejar de lado las diferencias" de cara a la contienda electoral.

La ofensiva del Tribunal Supremo no se limitó a restringir los encuentros personales a corto plazo, sino que extendió un blindaje legal sobre el detenido al prohibirle de forma taxativa recibir visitas con "finalidad político-electoral" y difundir manifiestos políticos por cualquier vía, directa o indirectamente, hasta que concluyan los comicios generales de octubre.

Previo a este dictamen, el magistrado ya había ordenado suspender los encuentros entre Flávio Bolsonaro y su progenitor por un periodo de 90 días con el fin de evitar interferencias en la campaña.

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