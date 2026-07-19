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Pedro Gallese tiene todo acordado para volver a Alianza Lima y será refuerzo para el Torneo Clausura 2026

Además de Gallese, Alianza Lima también incorporará al defensor chileno Nicolás Díaz y al lateral peruano Jhair Soto, para fortalecer el plantel de cara a la segunda parte de la temporada.

Pedro Gallese está a un paso de regresar a Alianza Lima como nuevo refuerzo.
Pedro Gallese está a un paso de regresar a Alianza Lima como nuevo refuerzo. | Foto: Futbol Red
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Pedro Gallese está muy cerca de concretar su esperado regreso a Alianza Lima. El experimentado arquero de la selección peruana tendría prácticamente todo acordado para convertirse en nuevo refuerzo del conjunto blanquiazul de cara al Torneo Clausura 2026, una incorporación que ilusiona a la hinchada íntima.

La información fue revelada por el periodista Carlos Benavente, quien indicó que el guardameta ya tiene encaminado su retorno al club victoriano. De concretarse la operación, Gallese volverá a defender el arco blanquiazul con el objetivo de pelear el título nacional en la segunda parte de la temporada.

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¿Cuáles son los otros refuerzos de Alianza Lima?

De acuerdo con Benavente, Gallese no será la única incorporación para afrontar el Torneo Clausura. El club íntimo también tiene asegurados los fichajes del defensor chileno Nicolás Díaz y del lateral peruano Jhair Soto, procedente de ADT.

Los tres futbolistas fueron solicitados por el área de fútbol del club íntimo como parte del plan para fortalecer el plantel. La dirigencia busca potenciar diferentes zonas del campo con jugadores de experiencia y rendimiento comprobado para afrontar el Clausura con mayores garantías.

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¿Dónde juega actualmente Pedro Gallese?

Actualmente, 'El pulpo' milita en Deportivo Cali, club de la Primera División de Colombia. El arquero peruano llegó al conjunto 'azucarero' para la temporada 2026, luego de finalizar su etapa en Orlando City de la MLS.

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