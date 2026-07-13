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Alexander Sorloth recibe amenazas de muerte tras la eliminación de Noruega en el Mundial 2026

Lena Selnes, pareja de Sorloth, denunció el acoso y anunció acciones legales contra quienes enviaron mensajes de odio tras la eliminación de su pareja con Noruega.

La eliminación de Noruega del Mundial 2026 a manos de Inglaterra desató una ola de violencia en redes sociales contra Alexander Sorloth.
La eliminación de Noruega del Mundial 2026 a manos de Inglaterra desató una ola de violencia en redes sociales contra Alexander Sorloth. | Foto: AFP
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La eliminación de Noruega a manos de Inglaterra en los cuartos de final del Mundial 2026 no solo significó el final del sueño mundialista para el conjunto nórdico, sino que también desató una ola de violencia en redes sociales contra Alexander Sorloth. El delantero del Atlético de Madrid recibió amenazas de muerte e insultos, mientras que su pareja, Lena Selnes, denunció públicamente el acoso y anunció que llevará el caso ante la justicia.

La situación ha reavivado el debate sobre los límites de la violencia en el fútbol y el impacto que generan las redes sociales tras los resultados deportivos. Incluso el seleccionador noruego, Ståle Solbakken, calificó lo ocurrido como una situación "trágica" y pidió a los jugadores jóvenes mantenerse alejados de las plataformas digitales para evitar este tipo de ataques.

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Mensajes de odio contra Alexander Sorloth tras la eliminación de Nuruega del mundial.

Mensajes de odio contra Alexander Sorloth tras la eliminación de Nuruega del mundial.

La pareja de Alexander Sorloth denunció las amenazas

Luego de la derrota por 2-1 frente a Inglaterra, Lena Selnes compartió en sus redes sociales varias capturas de pantalla con los mensajes que comenzaron a llegar tanto a ella como al delantero noruego.

"La Copa del Mundo trae mucha felicidad, pero al mismo tiempo genera grandes odios. Espero que la gente sea un poco más reflexiva antes de insultar y amenazar", escribió Selnes.

Entre los mensajes difundidos aparecieron amenazas e insultos de extrema violencia como: "Dile a tu marido que se vaya de Noruega", "Sé amable y suicídate, idiota", "Voy a matarlo", "Lo van a matar" y "Espero que tú y el 'helicóptero' ardan lentamente". Además de denunciar la situación, Selnes confirmó que iniciará acciones legales contra los responsables de los mensajes de odio.

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La jugada que desató las críticas

Gran parte de los ataques surgieron tras una acción ocurrida al final del primer tiempo del partido ante Inglaterra. Con Noruega arriba en el marcador, Sorloth encabezó un contragolpe y tuvo la posibilidad de asistir a Erling Haaland, que llegaba sin marca. Sin embargo, decidió rematar al arco y su disparo fue bloqueado por un defensor antes de que el arquero controlara el balón.

Tras la eliminación, numerosos usuarios responsabilizaron al atacante por la derrota y comenzaron una campaña de hostigamiento que también alcanzó a su pareja.

El entrenador Ståle Solbakken defendió al futbolista y aseguró que la decisión fue producto del desgaste físico tras una larga carrera. Asimismo, destacó el trabajo táctico que realiza Sorloth para potenciar el rendimiento de Haaland y lamentó el nivel de violencia generado en las redes sociales.

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