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La insólita imagen de Erling Haaland tras el Mundial 2026: volvió a Noruega con un mapache disecado

El delantero del Manchester City destacó en el torneo con siete goles en cinco partidos y llevó a Noruega a los cuartos de final por primera vez en su historia.

Erling Haaland regresó a Noruega tras el Mundial 2026, donde su selección destacó, sorprendiendo con un mapache disecado como recuerdo de su paso por EE. UU.
Erling Haaland regresó a Noruega tras el Mundial 2026, donde su selección destacó, sorprendiendo con un mapache disecado como recuerdo de su paso por EE. UU. | Foto: X.com
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Erling Haaland volvió a Noruega tras la histórica participación de su selección en el Mundial 2026, pero no solo llamó la atención por su rendimiento dentro de la cancha.

El delantero del Manchester City sorprendió al aterrizar con un llamativo recuerdo de su paso por Estados Unidos: un mapache disecado que llevaba bajo el brazo y que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

El mapache disecado tuvo un valor de US$750. Foto: Wild Hells

El mapache disecado tuvo un valor de US$750. Foto: Wild Bills

El curioso recuerdo que Haaland se llevó de Estados Unidos

Haaland habría adquirido el mapache disecado durante su estancia en EE. UU., donde Noruega disputó gran parte de sus partidos del Mundial. El atacante pasó varios días en Texas y eligió este singular objeto, relacionado con la cultura del sur del país, como recuerdo de su experiencia.

Las fotografías del goleador descendiendo del avión con el mapache bajo el brazo se difundieron rápidamente en plataformas sociales.

El mensaje de Haaland tras la eliminación

El goleador también destacó el legado que deja esta generación de futbolistas para el futuro del fútbol noruego y expresó su deseo de que el desempeño en el Mundial inspire a nuevos talentos.

"Eso realmente me llega al corazón: pusimos a Noruega en el mapa. Ojalá ahora podamos consolidar algo en cuanto a Eurocopas, Mundiales y todo lo demás, porque nuestra generación es increíble", señaló.

Además, envió un mensaje a los jóvenes de su país: "Espero que esto motive a los jóvenes allá en Noruega y les demuestre que es posible jugar en el escenario más grande del mundo vistiendo la camiseta noruega".

Finalmente, Haaland reveló que apoyará a Inglaterra en lo que resta del torneo. "Por supuesto que quiero que gane Inglaterra; de hecho, de pequeño tuve una camiseta de Inglaterra antes que la de Noruega. Es un buen país y una camiseta bonita", confesó el delantero.

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