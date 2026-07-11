Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Un equipo de investigadores confirmó que las monedas recuperadas del famoso galeón San José, considerado el naufragio más rico de la historia, fueron acuñadas en Lima. La embarcación, hundida desde 1708, transportaba una enorme cantidad de oro, plata y piedras preciosas, cuyo valor se estima en unos 17.000 millones de dólares.

Los arqueólogos identificaron numerosas monedas de oro acuñadas en 1707 en el lugar del naufragio. El hallazgo, publicado en la revista Antiquity, despeja las dudas sobre la identidad de la embarcación hallada en 2015 en el mar Caribe de Colombia, a 600 metros de profundidad.

Detalle de las monedas que transportaba el San José. Foto: Armada Nacional de Colombia

El origen del valioso tesoro del galeón San José

En las monedas se puede observar que llevan las marcas distintivas de la Casa de la Moneda de Lima (Perú), con un valor nominal de 8 escudos, la moneda de oro de mayor valor del Imperio español en aquel momento, y la marca de autenticación del examinador Francisco de Hurtado.

Los símbolos en las monedas indican que se acuñaron en 1707. Foto: Armada Nacional de Colombia

Los expertos creen que estas señales son una valiosa evidencia que respalda la afirmación de que el pecio es, en efecto, el San José, el famoso buque de guerra hundido por la armada británica en la batalla naval de 1708, cuando transportaba tesoros desde las colonias de Sudamérica hacia España.

Según los registros históricos, el San José era un galeón de guerra de aproximadamente 46 metros de eslora, equipado con 64 cañones y con más de 600 personas a bordo cuando zarpó.

¿Qué tesoros llevaba el galeón San José?

Se estima que, al hundirse, el San José transportaba cerca de 200 toneladas de oro, plata, esmeraldas y otros objetos de gran valor, entre ellos monedas y piezas de cerámica. Esta extraordinaria carga ha llevado a que la embarcación sea considerada durante décadas el naufragio más rico de la historia.

A lo largo de los años, los investigadores han utilizado vehículos operados a distancia (ROV) y sistemas de cámaras de alta resolución para inspeccionar el yacimiento. Las imágenes capturadas muestran que muchas monedas de oro permanecen dispersas en el lecho marino después de más de tres siglos. Según los investigadores, las monedas tienen un diámetro promedio de 32,5 mm y pesan cerca de 27 gramos.

Las evidencias de la procedencia del tesoro español

Algunas monedas aún muestran claramente símbolos como la letra L, que representa la ceca de Lima; el número 8, que representa la denominación de 8 escudos; y los tres dígitos 707, que corresponden al año de acuñación 1707. Algunas monedas también llevan el lema en latín 'Plus Ultra', un símbolo familiar del Imperio español durante su período de expansión atlántica.

De todos los barcos que operaban en la ruta marítima de Tierra Firme a principios del siglo XVIII, el San José es el único que se ajusta a todas las características registradas en el yacimiento.

Los restos del San José fueron identificados por primera vez por la Armada colombiana en 2015. En 2024, el gobierno colombiano anunció planes para su recuperación con fines de investigación y preservación del patrimonio subacuático. Sin embargo, la excavación sigue siendo un desafío debido a su gran profundidad y a las disputas legales en curso.