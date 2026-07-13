Daniel Noboa suma su octavo ministro de Salud en lo que va de su gobierno mientras persiste la crisis de medicinas

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, nombró al médico Juan Carlos Aveiga Parra como nuevo ministro de Salud y este se convirtió en el octavo funcionario en asumir ese despacho en lo que va de su gestión. La designación se conoció en medio de una profunda inestabilidad institucional y una caída del 37% en la adquisición de medicamentos durante el primer cuatrimestre de 2026.

El nombramiento enfrenta cuestionamientos legales presentados por el abogado Jaime Chuchuca, quien denunció en redes sociales que Aveiga se desprendió de sus acciones empresariales horas antes de asumir. Cabe indicar que normas como la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP), la Constitución y la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública prohíben taxativamente que proveedores vigentes del Estado ejerzan como ministros.

TE RECOMENDAMOS ¿QUÉ HAY DESPUÉS DE LA MUERTE? LO QUE DICE EL MUNDO ESPIRITUAL ✨ | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

La llegada del exdirector médico del Hospital Alcívar consolida la tendencia del Gobierno de poner la sanidad pública en manos de perfiles corporativos y gerentes de clínicas privadas.

Ante este nuevo panorama, el exministro y salubrista José Ruales advirtió que un perfil técnico requiere al menos tres meses para familiarizarse con el sector. Esto contrasta con la realidad del ministerio, donde la permanencia promedio de los titulares anteriores apenas supera los cuatro meses. El ministro saliente, Jaime Bernabé Erazo, ejerció funciones por poco más de dos meses.

PUEDES VER: Ataque con drones destroza estación de Policía en Colombia y deja alrededor de cuatro uniformados heridos

Gastos reducidos en el ámbito de la salud

A la volatilidad del liderazgo se suma una severa restricción económica detallada por el Ministerio de Finanzas. Entre enero y abril de 2026, la cartera de Salud ejecutó USD 35,3 millones en fármacos, cifra que representa apenas el 17% del presupuesto anual asignado (USD 202,9 millones), monto considerablemente inferior a los USD 497,9 millones requeridos, según el Plan Operativo Anual.

De la cantidad ejecutada este año, el Gobierno arrastra atrasos, debido a que solo ha liquidado USD 13 millones a los proveedores. Esta situación agrava las deficiencias reportadas desde agosto de 2025, periodo en el que los pacientes han denunciado la falta de insumos, medicinas y alimentación en los hospitales públicos.

Como estrategia de mitigación, el Ejecutivo ordenó la creación de la empresa pública de abastecimiento AIL EP mediante el Decreto Ejecutivo 393, una medida que elimina el Viceministerio de Atención Integral en Salud.

Giovanny Pazmiño, secretario general de la Federación Médica Ecuatoriana (FME), criticó este movimiento y sostuvo que debilita la estructura del Ministerio de Salud, mientras que el decreto estipula que la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia (ARCSA) participará en el directorio de la nueva empresa, pero "sin voto".

Además, la funcionaria Nataly Morillo anunció la gestión de un contrato para adquirir de forma urgente entre 40 y 50 medicamentos prioritarios provenientes de la India, con la expectativa de que lleguen a los hospitales en los próximos meses.

Esta decisión fue calificada como una "maniobra política" por Santiago Carrasco, presidente de la FME, quien alertó sobre precedentes internacionales y reportes de la OMS que vinculan fármacos de laboratorios específicos de ese país con el fallecimiento de menores. Además, exigió que se apliquen rigurosos niveles de vigilancia y controles basados en evidencia científica.